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आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालकर पीछे नहीं हट सकते केंद्र और राज्य: हाईकोर्ट

आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालकर अपने वैधानिक दायित्व से पीछे नहीं हट सकते केंद्र और राज्य

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 11:53 AM IST

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शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए संसाधनों की कमी के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ा संदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रभावितों को राहत और पुनर्वास देना सरकारों की जिम्मेदारी है. केंद्र और राज्य सरकारें एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपने वैधानिक दायित्व से पीछे नहीं हट सकती हैं.

इसके अलावा अदालत ने हिमाचल को मिलने वाले कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड यानी सीएसआर फंड में भारी असंतुलन पर भी सवाल उठाए हैं. हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से अनुपालन की स्थिति और नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. अदालत ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) को लेकर केंद्र की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें स्थानीय क्षेत्रों को सीएसआर खर्च में प्राथमिकता देने के प्रावधान को अनिवार्य नहीं माना गया था. खंडपीठ ने कहा कि कानून की मंशा और भाषा स्पष्ट है कि कंपनियों को उन स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां वो काम कर रही हैं.

कम सीएसआर राशि मिलने पर भी उठाए सवाल

कोर्ट ने एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, पावर ग्रिड, पीएफसी, आरईसी, टीएचडीसी, एनईईपीसीओ, ग्रिड इंडिया और एनएचएआई जैसे उपक्रमों से हिमाचल को अपेक्षाकृत कम सीएसआर राशि मिलने पर भी गंभीर सवाल उठाए. आंकड़ों के मुताबिक एनटीपीसी ने हिमाचल को 2022-23 में सिर्फ 1.58 करोड़ और 2023-24 में 2.22 करोड़ रुपये दिए, जबकि इसी अवधि में अन्य राज्यों को कई गुना अधिक राशि दी गई. अदालत ने इसे कानून की भावना के अनुरूप नहीं माना और सरकार से ठोस कार्रवाई का ब्योरा मांगा है.

आपदाओं से हिमाचल को करीब 17,428 करोड़ रुपये का नुकसान

दरअसल, राज्य सरकार के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में आपदाओं से हिमाचल को करीब 17,428 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इसके मुकाबले राहत, मरम्मत और पुनर्वास पर अब तक 4,427.68 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. यानी नुकसान और खर्च के बीच करीब 13,001 करोड़ रुपये का बड़ा अंतर बना हुआ है. इसी कमी को पूरा करने के लिए सीएसआर फंड की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है. कोर्ट के सामने यह भी आया कि 81 कंपनियों ने अपने सीएसआर दायित्व और हिमाचल में किए गए खर्च से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई. राज्य सरकार उत्तराखंड और ओडिशा के सीएसआर मॉडल का अध्ययन कर रही है, ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का सीएसआर फंड पहुंचाया जा सके. अब हाईकोर्ट ने सरकारों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि कानून का पालन कराने और कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए गए हैं.

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