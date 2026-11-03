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कसोल वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में बजट की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, ग्रामीण विकास सचिव को बनाया पक्षकार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू जिले के कसोल स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में मशीनों की सुरक्षा के लिए मेश वर्क करवाने में बजट की कमी पर कड़ा संज्ञान लिया है. मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने मामले में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को नए पक्षकार के रूप में शामिल करते हुए सरकार को बजट आवंटन के संबंध में आवश्यक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं.

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू के सचिव की निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह आदेश दिया. रिपोर्ट के अनुसार, ग्राहण रोड स्थित प्लांट में दो बेलिंग मशीनें, एक श्रेडर मशीन, डस्ट रिमूवर, इन्सिनेरेटर और वेइंग मशीन काम कर रही हैं. प्लांट के चारों ओर सात फीट ऊंची टिन की चादरें और छत पर टिन शेड लगाया गया है, लेकिन मशीनों की सुरक्षा के लिए मेश वर्क की आवश्यकता है. इस कार्य पर 9,42,649 रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि उपलब्ध बजट 5,16,875 रुपये ही है. ऐसे में 4,25,774 रुपये की कमी के कारण काम नहीं हो पा रहा है.