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आदेशों की अवहेलना पर HC का कड़ा रुख, इस विश्वविद्यालय के VC और रजिस्ट्रार के खिलाफ वारंट जारी करने के आदेश

यह मामला नेक राम बनाम डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है. मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है.

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हाईकोर्ट ने नौणी विश्वविद्यालय के VC के खिलाफ वारंट जारी करने का दिया आदेश (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 2:21 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालती आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए बड़ा कदम उठाया है. पेंशन से जुड़े एक मामले में न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कुलपति (VC) और रजिस्ट्रार के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि न्यायिक आदेशों की अनदेखी किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी.

अदालत में पेश नहीं हुए अधिकारी

हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले दिए गए न्यायालय के निर्देशों का समय पर पालन नहीं किया. अदालत ने पिछली सुनवाई में कुलपति और रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और आदेशों की अनुपालना से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. हालांकि निर्धारित तारीख पर न तो कुलपति अदालत में उपस्थित हुए और न ही रजिस्ट्रार ने न्यायालय के समक्ष कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया. इसे अदालत ने गंभीर लापरवाही मानते हुए दोनों अधिकारियों के खिलाफ बेलेबल वारंट जारी करने के आदेश पारित किए. मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला नेक राम बनाम डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है. याचिकाकर्ता नेक राम वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे. उनका दावा है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ सेवानिवृत्ति के समय से मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. याचिकाकर्ता के अनुसार वह वर्ष 2003 से पहले सरकारी सेवा में आ चुके थे, इसलिए वे शुरू से ही पुरानी पेंशन योजना के पात्र थे. हालांकि उन्हें OPS का लाभ राज्य सरकार द्वारा योजना बहाल किए जाने के बाद वर्ष 2023 से दिया गया. इस पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया.

आदेश के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई. इसके चलते याचिकाकर्ता ने अदालत में एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन निर्धारित समय में आदेशों का पालन नहीं किया गया. इसी को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए माना कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई है और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होना आवश्यक है.

कानूनी जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट का यह आदेश सरकारी संस्थानों और अधिकारियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि न्यायालय के निर्देशों का समय पर पालन करना अनिवार्य है. आदेशों की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है.

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