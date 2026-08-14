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जनगणना ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के ट्रांसफर पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है पूरा मामला?

हाईकोर्ट ने प्रारंभिक स्तर पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखने के बाद याचिकाकर्ता की दलील को सही मानते हुए अंतरिम राहत प्रदान की है.

Himachal Pradesh High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 8:02 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जनगणना ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के तबादले से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किए हैं. नियमों की व्याख्या करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को आधिकारिक तौर पर जनगणना ड्यूटी पर तैनात किया गया है, तो नियमों के तहत उसका तबादला नहीं किया जा सकता. इस मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने सुनवाई की.

राजेंद्र सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने कांगड़ा जिले में तैनात शिक्षक के ट्रांसफर ऑर्डर पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी. हाईकोर्ट ने प्रारंभिक स्तर पर उपलब्ध साक्ष्यों को देखने के बाद याचिकाकर्ता की दलील को सही मानते हुए अंतरिम राहत प्रदान की. अदालत के इस आदेश के बाद संबंधित शिक्षक के तबादले पर फिलहाल रोक रहेगी. अदालत ने मामले में पुरानी स्थिति बहाल करने के आदेश दिए हैं.

अदालत ने अपने फैसले में कहा

मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता राजेंद्र सिंह को पहले ही जनगणना ड्यूटी अलॉट की जा चुकी है. ऐसे में उनके तबादले को चुनौती दी गई. याचिकाकर्ता की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा 31 मार्च 2026 को जारी आधिकारिक निर्देशों का हवाला दिया गया. इन निर्देशों में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को 31 मार्च 2027 तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने उपलब्ध प्रारंभिक साक्ष्यों और संबंधित निर्देशों को देखते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम राहत दी. अदालत ने उनके ट्रांसफर ऑर्डर पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी और पुरानी स्थिति बहाल करने के आदेश दिए हैं. यानी फिलहाल याचिकाकर्ता को उस स्थिति में रखा जाएगा, जिसमें वह तबादला आदेश जारी होने से पहले कार्यरत थे.

ये है पूरा मामला

याचिकाकर्ता राजेंद्र सिंह कांगड़ा जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला में कार्यरत हैं. विभाग की ओर से एक आदेश जारी कर उनका तबादला किसी अन्य स्टेशन पर कर दिया गया था. इस आदेश को चुनौती देते हुए राजेंद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिकाकर्ता की मुख्य दलील थी कि उन्हें पहले ही आधिकारिक तौर पर जनगणना ड्यूटी सौंपी जा चुकी है और ऐसे कर्मचारियों के तबादले पर सरकार के निर्देशों के तहत रोक है. इसके समर्थन में 31 मार्च 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की ओर से जारी निर्देशों का हवाला दिया गया, जिनके मुताबिक जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को 31 मार्च 2027 तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता. मामले में न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रारंभिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद माना कि याचिकाकर्ता अंतरिम राहत का हकदार है. इसी आधार पर कोर्ट ने ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाते हुए पुरानी स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए हैं.

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