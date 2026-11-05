गारंटर की सैलरी से हर महीने 40 हजार की वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, दो महीने में अपील निपटाने के आदेश
बैंक कर्जदार के गारंटर से वसूली मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में हुई सुनवाई. गारंटर से वसूली पर लगाई रोक.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:48 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के कर्जदार के गारंटर की सैलरी से हर महीने 40 हजार रुपये की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि जब गारंटर की ओर से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील लंबित है, तो अपील का फैसला होने तक उसके खिलाफ वेतन कुर्की के आधार पर कोई दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. न्यायाधीश जस्टिस संदीप शर्मा ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मॉनिटरिंग), सहकारी समितियां, हिमाचल प्रदेश को लंबित अपील का दो महीने के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं.
अदालत ने कहा
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कलेक्टर (रिकवरी) के 2 मई 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की थी, जो अभी लंबित है. ऐसे में 13 अक्टूबर 2026 को वेतन कुर्की का संशोधित आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी को अपील के निपटारे तक संयम बरतना चाहिए था. अदालत ने कहा कि 5 अगस्त 2026 के आदेश का लाभ उठाकर बैंक ने वेतन कुर्की का संशोधित आदेश हासिल किया, जिसके तहत हर महीने 40 हजार रुपये काटने का निर्देश दिया गया. यह कार्रवाई न्यायोचित नहीं लगती. हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिका का निपटारा कर दिया.
क्या था पूरा मामला?
याचिकाकर्ता पुनीत नेगी ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के एक ऋणधारक के लिए गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किए थे. ऋण की अदायगी में चूक होने के बाद बैंक ने मुख्य कर्जदार के साथ गारंटर के खिलाफ भी वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी. कलेक्टर (रिकवरी) ने 2 मई 2025 को याचिकाकर्ता की सैलरी कुर्क करने का आदेश जारी किया था. इस आदेश के खिलाफ पुनीत नेगी ने हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1968 की धारा 72 और 73 के तहत मध्यस्थता याचिका दायर की थी, जिसे 31 मार्च 2026 के अवॉर्ड के जरिए खारिज कर दिया गया.
इसके बाद उन्होंने अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मॉनिटरिंग), सहकारी समितियां के समक्ष अपील दायर की, जो लंबित है. 5 अगस्त 2026 को अपीलीय प्राधिकारी ने सीडब्ल्यूपी 2821/2026 में हाईकोर्ट के फैसले तक आगे की कार्यवाही स्थगित कर दी, लेकिन पहले दी गई अंतरिम रोक हटा दी.
इसके बाद 13 अक्टूबर 2026 को कलेक्टर (रिकवरी) ने हर महीने 40 हजार रुपये वेतन से कुर्क करने का संशोधित आदेश जारी किया. याचिकाकर्ता ने इन आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट से राहत मांगी थी. बैंक के वकील ने भी अपील का समयबद्ध निपटारा करने और तब तक कुर्की आदेश पर रोक लगाने पर सहमति जताई.
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