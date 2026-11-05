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गारंटर की सैलरी से हर महीने 40 हजार की वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, दो महीने में अपील निपटाने के आदेश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के कर्जदार के गारंटर की सैलरी से हर महीने 40 हजार रुपये की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि जब गारंटर की ओर से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील लंबित है, तो अपील का फैसला होने तक उसके खिलाफ वेतन कुर्की के आधार पर कोई दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. न्यायाधीश जस्टिस संदीप शर्मा ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मॉनिटरिंग), सहकारी समितियां, हिमाचल प्रदेश को लंबित अपील का दो महीने के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने के निर्देश दिए हैं.

अदालत ने कहा

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कलेक्टर (रिकवरी) के 2 मई 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की थी, जो अभी लंबित है. ऐसे में 13 अक्टूबर 2026 को वेतन कुर्की का संशोधित आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी को अपील के निपटारे तक संयम बरतना चाहिए था. अदालत ने कहा कि 5 अगस्त 2026 के आदेश का लाभ उठाकर बैंक ने वेतन कुर्की का संशोधित आदेश हासिल किया, जिसके तहत हर महीने 40 हजार रुपये काटने का निर्देश दिया गया. यह कार्रवाई न्यायोचित नहीं लगती. हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना याचिका का निपटारा कर दिया. क्या था पूरा मामला?