'जनरेटर से खुद बिजली बनाने पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलना गलत' हाईकोर्ट ने रद्द किए प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट संबंधित धारा के प्रावधान
अपने उपयोग के लिए विद्युत उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 5:48 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डीजल जनरेटर सेट या किसी अन्य माध्यम से खुद के इस्तेमाल के लिए बिजली पैदा करने वाले उपभोक्ताओं से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने के मामले में अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट, 2009 की धारा 3 के तहत ऐसे उपभोक्ता से बिजली ड्यूटी वसूलने का प्रावधान नहीं है, जो अपनी जरूरत के लिए खुद बिजली पैदा करता है. अदालत ने धारा 3(1)(11) में डीजल जनरेटर या किसी भी माध्यम से खुद के उपभोग के लिए पैदा की गई बिजली पर ड्यूटी लगाने की व्यवस्था को रद्द कर दिया है. यह फैसला ममता रुचिरा पेपर्स लिमिटेड की याचिका पर आया है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने की.
याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि डीजल जनरेटर से खुद के इस्तेमाल के लिए पैदा की गई बिजली पर ड्यूटी लगाना 2009 के एक्ट की धारा 3 के दायरे से बाहर है. साथ ही 1 सितंबर 2023 की अधिसूचना के जरिए डीजल जनरेटर से खुद के उपभोग की बिजली पर ड्यूटी 30 पैसे से बढ़ाकर 45 पैसे प्रति यूनिट करने को भी चुनौती दी गई थी. कंपनी के अनुसार बिजली कटौती के कारण उसे मजबूरी में डीजल जनरेटर चलाने पड़ते हैं और इससे पैदा बिजली सामान्य बिजली दर से लगभग तीन गुना महंगी पड़ती है.
वहीं, HPSEBL और राज्य सरकार ने ड्यूटी को वैध बताते हुए कहा था कि यह राज्य की विधायी शक्ति के तहत है और पर्यावरण संरक्षण, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने तथा राजस्व जुटाने के उद्देश्य से लगाई गई है.
हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 3 के तहत ड्यूटी उन मामलों में लगती है, जहां ऊर्जा बोर्ड, लाइसेंसी, बिजली व्यापारी या जनरेटिंग कंपनी द्वारा उपभोग की जाती है या इन्हीं के माध्यम से उपभोक्ता को सप्लाई की जाती है. उपभोक्ता द्वारा अपनी जरूरत के लिए खुद पैदा की गई बिजली इन दोनों श्रेणियों में नहीं आती. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने राज्य की बिजली पर टैक्स लगाने की संवैधानिक क्षमता पर सवाल नहीं उठाया है, लेकिन मौजूदा धारा 3 में उपभोक्ता पर ऐसी ड्यूटी लगाने का अधिकार नहीं है.
अदालत ने धारा 3(1)(11) में उपभोक्ता द्वारा डीजल जनरेटर या किसी भी माध्यम से खुद के उपभोग के लिए पैदा की गई बिजली पर ड्यूटी लगाने की व्यवस्था को अस्थिर बताते हुए रद्द कर दिया. बाकी प्रावधान यथावत रखे गए और याचिका को स्वीकार कर लिया गया.
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