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फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप में सीधी बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक, नौकरी से निकालने का आदेश रद्द

अनुबंध कर्मचारी की बर्खास्तगी से जुड़े मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 10:26 PM IST

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शिमला: सरकारी नौकरी में नियुक्ति भले ही अनुबंध के आधार पर हुई हो, लेकिन कर्मचारी पर अगर फर्जी दस्तावेज या धोखाधड़ी जैसे गंभीर और कलंक लगाने वाले आरोप लगाए जाते हैं तो विभाग अपनी मनमर्जी से उसे नौकरी से बाहर नहीं कर सकता. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में अनुबंध कर्मचारी को भी नियमित विभागीय जांच के जरिए अपना पक्ष रखने और आरोपों का जवाब देने का पूरा अवसर देना जरूरी है. महज कारण बताओ नोटिस जारी कर उसका जवाब असंतोषजनक बताना और इसके बाद सीधे सेवा समाप्त कर देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है.

मुख्य न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंदर नेगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के पूर्व निर्णय को पलट दिया और कर्मचारी की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द कर दिया. कोर्ट ने माना कि ‘फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने’ या ‘धोखाधड़ी’ जैसे आरोप कर्मचारी के चरित्र पर सीधा कलंक लगाते हैं. इसलिए ऐसे आरोपों की सच्चाई तय करने के लिए केवल विभागीय स्तर पर की गई प्रारंभिक जांच पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्मचारी को नियमित विभागीय जांच में अपना बचाव रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए.

जारी किया गया था कारण बताओ नोटिस

मामला एक ऐसे कर्मचारी से जुड़ा है, जिसे मां की मृत्यु के बाद नवंबर 2009 में अनुकंपा के आधार पर अनुबंध पर क्लर्क नियुक्त किया गया था. करीब सात वर्ष तक सेवा देने के बाद वर्ष 2016 में उसके शैक्षणिक प्रमाणपत्र की जांच कराई गई. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की रिपोर्ट में कर्मचारी की ओर से जमा 12वीं (10+2) का प्रमाणपत्र रिकॉर्ड में नहीं मिलने और उसे फर्जी बताए जाने के बाद विभाग ने मार्च 2016 में कारण बताओ नोटिस जारी किया.

कर्मचारी ने अपने जवाब में कहा कि जिस स्कूल से उसने पढ़ाई की थी, वह अस्तित्व में है और उसका उद्देश्य सरकार को धोखा देना नहीं था. विभाग ने कर्मचारी के जवाब को असंतोषजनक मानते हुए मई 2016 में उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया. कर्मचारी ने हाईकोर्ट में इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा कि उसने लंबे समय तक विभाग में सेवाएं दी हैं और उसके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों पर उसे नियमित विभागीय जांच में अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया.

दिया जाए बेगुनाही साबित करने का प्रभावी अवसर: HC

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले पर विचार करते हुए कहा कि अनुबंध कर्मचारी होने का मतलब यह नहीं है कि उसे कलंक लगाने वाले आरोपों पर बिना उचित प्रक्रिया अपनाए सेवा से हटा दिया जाए. जब आरोप कर्मचारी के चरित्र और ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े करते हों, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य है. कर्मचारी को आरोपों से अवगत कराने के साथ-साथ साक्ष्यों का सामना करने और अपनी बेगुनाही साबित करने का प्रभावी अवसर दिया जाना चाहिए.

कोर्ट ने यह भी माना कि ऐसी प्रक्रिया से वंचित करना कर्मचारी के लिए गंभीर नागरिक परिणाम पैदा कर सकता है. इसी आधार पर खंडपीठ ने 31 अगस्त 2023 को दिए गए एकल न्यायाधीश के फैसले को खारिज करते हुए कर्मचारी की अपील स्वीकार कर ली और सेवा समाप्ति का आदेश रद्द कर दिया.

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