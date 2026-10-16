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शिमला में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, FIR में नाम न होने पर जताई नाराजगी, 6 मंजिला इमारत के निर्माण पर लगाई रोक

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला में कथित अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित स्थल पर आगे किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने नगर निगम शिमला को तत्काल निर्माण रोकने के आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने पुलिस को एफआईआर में आरोपियों के नाम दर्ज कर जल्द जांच करने और अगली सुनवाई पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर 2026 को होगी.

यह मामला कुलदीप सिंह बनाम भारत संघ और अन्य से संबंधित जनहित याचिकाओं के साथ सुना गया. 14 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की ओर से दाखिल हलफनामे का अवलोकन किया. इसमें बताया गया कि 12 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 326(बी) और 125 के तहत एफआईआर नंबर 216 दर्ज की गई थी. पुलिस ने ईमेल के क्वारंटीन फोल्डर में चले जाने के कारण पहले कार्रवाई नहीं होने की बात कही.

हालांकि, अदालत ने एफआईआर में आरोपियों के नामों के स्थान पर अज्ञात लिखे जाने पर गंभीर आपत्ति जताई. पिछली सुनवाई में गीटिका सूद, विवेक सूद, मनीष करोल और निर्माण कार्य करने वाली कंपनी टेंजिन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का उल्लेख किया गया था. अदालत ने इस चूक को गंभीर मानते हुए पुलिस अधिकारियों पर आरोपियों को बचाने की कोशिश का संदेह जताया.