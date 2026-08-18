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अनुबंध कर्मियों को संशोधित पे-स्केल से जुड़ा मामला, घनश्याम एंड अदर्स की याचिका में एकल पीठ के फैसले पर रोक

हिमाचल हाईकोर्ट ने अनुबंध कर्मियों को संशोधित पे-स्केल का लाभ देने से जुड़े एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat File)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 9:51 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की अगुवाई वाली खंडपीठ ने अनुबंध कर्मियों को संशोधित पे-स्केल का लाभ देने से जुड़े एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी है. मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अनुबंध के आधार पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के पक्ष में एक व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था के अनुसार सरकार की तरफ से नए वेतन नियमों को पिछली तारीख से लागू किए जाने पर अनुबंध कर्मचारियों को भी उनके कार्यकाल के दौरान संशोधित वेतनमान के न्यूनतम स्तर के अनुसार एरियर पाने का पूरा अधिकार है.

इस पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सरकार की दायर अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए एकल पीठ के फैसले पर रोक लगाने के आदेश जारी किए. एकल पीठ ने घनश्याम दास व अन्यों द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकारते हुए अनुबंध कर्मचारियों को अनुबंध काल के दौरान का संशोधित वेतनमान देने के आदेश दिए थे.

मामले के अनुसार, याचिका वाले इन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की उचित चयन प्रक्रिया और सिफारिशों के बाद अनुबंध के आधार पर हुई थी. उन्हें तत्कालीन नियमों के अनुसार नियमित वेतनमान के न्यूनतम (पे-बैंड + ग्रेड पे) के बराबर तय मासिक मानदेय दिया जा रहा था. राज्य सरकार ने 3 जनवरी 2022 को एक अधिसूचना जारी कर सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 लागू किया, जिसे 1 जनवरी 2016 से प्रभावी माना गया था. कर्मचारियों की मांग थी कि चूंकि संशोधित वेतन नियम 2016 से लागू हुए हैं, इसलिए उन्हें उनके अनुबंध काल के दौरान मिले पुराने वेतन और नए संशोधित न्यूनतम वेतन के अंतर का भुगतान किया जाए.

राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील पेश की थी कि 3 जनवरी 2022 की यह अधिसूचना केवल नियमित कर्मचारियों के लिए लागू होती है, इसलिए अनुबंध पर काम करने वाले याचिकाकर्ता इस लाभ के हकदार नहीं हैं. अदालत ने सरकार के इस तर्क को पूरी तरह से कानूनन अमान्य ठहराया. एकल पीठ ने कहा था कि अनुबंध कर्मचारियों का मानदेय तय करते समय भी नियमित कर्मचारियों के पे-बैंड और ग्रेड-पे को ही आधार बनाया जाता है. ऐसे में जब नियमित कर्मचारियों का मूल पे-बैंड 1 जनवरी 2016 से संशोधित हो चुका है, तो अनुबंध कर्मचारियों के मानदेय में भी उसी अनुपात में सुधार होना अनिवार्य है. प्रदेश सरकार ने एकल पीठ के इन आदेशों को चुनौती दी है। अब खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाई है.

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