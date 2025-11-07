ETV Bharat / state

मानवेंद्र ठाकुर ही बने रहेंगे पांवटा साहिब के डीएसपी, रघुवंशी को जाना पड़ेगा वापस

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में करीब 9 महीने से पांवटा साहिब में बतौर डीएसपी का कार्यभार देख रहे मानवेंद्र सिंह ठाकुर के तबादला आदेश पर फिलहाल रोक लग गई है. यानी मानवेंद्र ठाकुर ही पांवटा साहिब के डीएसपी पद पर बने रहेंगे. इस बीच बड़ी बात यह है कि सरकार की ओर से हिमाचल पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल के बीच पांवटा साहिब में भेजे गए विजय कुमार रघुवंशी को फिलहाल वापस जाना पड़ेगा.

दरअसल, सरकार की ओर से जारी तबादला आदेश के चंद घंटों बाद ही रघुवंशी ने वीरवार शाम को ही पांवटा साहिब में नए डीएसपी के तौर पर कार्यभार संभाल लिया था. यहां तक कि रघुवंशी ने मीडिया के समक्ष अपनी प्राथमिकताएं भी गिनवा डाली. इस बीच मानवेंद्र ठाकुर प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचे और तबादला आदेशों पर स्टे ले आए.

बताया जा रहा है कि रघुवंशी ने पदभार संभालने से पहले एसपी कार्यालय को ई-मेल के माध्यम से सूचना दी थी, जिसके बाद वह शिमला से सीधे पांवटा साहिब पहुंचे और आनन-फानन पदभार ग्रहण कर लिया, जबकि मानवेंद्र ठाकुर ने रिलिविंग नहीं दी थी. यहां यह भी बताना जरूरी है कि पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर को महज अभी 9 माह का वक्त ही हुआ है. इस बीच सरकार ने आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों के तबादले के साथ उनको भी शिमला भेज दिया. जाहिर सी बात है कि 9 माह के भीतर तबादला आदेश डीएसपी मानवेंद्र को रास नहीं आए. लिहाजा उन्होंने तुरंत कोर्ट की शरण ली और अपने तबादले पर फिलहाल स्टे ले आए.