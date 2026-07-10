LADA फंड से जुड़ी राज्य सरकार की दो अधिसूचनाओं पर HC की रोक, MLA जनक राज ने PIL दायर कर दी है चुनौती
हिमाचल हाई कोर्ट ने लाडा फंड की अधिसूचनाओं पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने विधायक जनकराज की याचिका पर सुनवाई की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 4:28 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि यानि LADA फंड से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की दो अधिसूचनाओं पर अंतरिम रोक लगा दी है. हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं. भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने हिमाचल सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी है. अब इस मामले पर एक अन्य मामले के साथ 17 अगस्त 2026 को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनाई होगी.
उच्च न्यायालय की प्रिंसिपल डिवीजन बैंच ने याचिका स्वीकार करते हुए अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड से ये साफ नहीं होता कि LADA फंड से निकाली गई राशि का उपयोग परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के अनाथ बच्चों के लिए किया जाना प्रस्तावित है. निधि परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए ही बनाई गई थी. ऐसे में अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है. अदालत ने कहा कि 23 सितंबर 2025 और 18 मार्च 2026 की उन दोनों अधिसूचनाओं पर रोक लगाई जाती है, जिनके माध्यम से पहले LADF का 10 प्रतिशत और बाद में बढ़ाकर 40 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से अनाथ बच्चों की वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित किया गया था. अदालत ने यह भी रिकॉर्ड किया कि LADF का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के विकास और परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के हितों की पूर्ति करना है.
MLA जनक राज ने राज्य सरकार की फैसले को दी है चुनौती
मामला स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) के उपयोग को लेकर दायर जनहित याचिका से जुड़ा है. मामले में याचिकाकर्ता डॉ. जनक राज का कहना है कि स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 और केंद्र सरकार की हाइड्रो पावर नीति-2008 के अनुसार यह निधि जलविद्युत परियोजनाओं से प्रभावित क्षेत्रों के विकास, स्थानीय समुदायों में स्वामित्व की भावना पैदा करने, पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर की सार्वजनिक विकास योजनाओं पर खर्च किए जाने के लिए बनाई गई है.
डॉ. जनक राज की ओर से आरोप लगाया गया है कि सरकार ने नीति में संशोधन कर LADF की राशि का हिस्सा अनाथ बच्चों के लिए बनी राज्य सरकार की योजना सुख आश्रय के लिए डाइवर्ट की गई, जबकि मूल नीति में ऐसी व्यवस्था नहीं थी. जनक राज की ओर से तर्क दिया गया कि निधि का संचालन संयुक्त खाते के माध्यम से होना चाहिए और इसका उपयोग केवल निर्धारित स्थानीय विकास कार्यों के लिए ही किया जा सकता है.
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