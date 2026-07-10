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LADA फंड से जुड़ी राज्य सरकार की दो अधिसूचनाओं पर HC की रोक, MLA जनक राज ने PIL दायर कर दी है चुनौती

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि यानि LADA फंड से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की दो अधिसूचनाओं पर अंतरिम रोक लगा दी है. हिमाचल हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं. भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने हिमाचल सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी है. अब इस मामले पर एक अन्य मामले के साथ 17 अगस्त 2026 को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनाई होगी.

उच्च न्यायालय की प्रिंसिपल डिवीजन बैंच ने याचिका स्वीकार करते हुए अपने फैसले में कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड से ये साफ नहीं होता कि LADA फंड से निकाली गई राशि का उपयोग परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के अनाथ बच्चों के लिए किया जाना प्रस्तावित है. निधि परियोजना से प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए ही बनाई गई थी. ऐसे में अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता की दलीलों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है. अदालत ने कहा कि 23 सितंबर 2025 और 18 मार्च 2026 की उन दोनों अधिसूचनाओं पर रोक लगाई जाती है, जिनके माध्यम से पहले LADF का 10 प्रतिशत और बाद में बढ़ाकर 40 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से अनाथ बच्चों की वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित किया गया था. अदालत ने यह भी रिकॉर्ड किया कि LADF का उद्देश्य स्थानीय समुदायों के विकास और परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के हितों की पूर्ति करना है.

MLA जनक राज ने राज्य सरकार की फैसले को दी है चुनौती