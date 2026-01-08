हिमाचल के सरकारी कर्मियों से जुड़ा मामला, हायर ग्रेड पे को वापस लेने वाली अधिसूचना पर हाईकोर्ट की स्थाई रोक
प्रदेश सरकार ने 6 सितम्बर 2025 को ये अधिसूचना जारी की थी. हालांकि कर्मचारियों के विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था.
Published : January 8, 2026 at 9:55 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत दिए जाने वाले हायर ग्रेड पे को वापस लेने वाली अधिसूचना पर स्थाई रोक लगा दी है. यहां उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की तरफ से 6 सितम्बर 2025 को एक अधिसूचना जारी की गई थी. उस अधिसूचना के माध्यम से सरकार ने पूर्व में 3 जनवरी 2022 को जारी एक अन्य अधिसूचना के तहत दिए गए उच्चतम पे स्केल यानी हायर ग्रेड पे को वापस ले लिया था. बाद में कैबिनेट में 6 सितंबर वाली अधिसूचना वापस ले ली थी. उससे पहले सरकार ने इस मसले को कैप्ट-इन-अबेयंस यानी होल्ड कर दिया था. कर्मचारियों के विरोध के बाद 6 सितंबर वाली अधिसूचना वापस ली गई थी. अब हाईकोर्ट ने इस अधिसूचना पर स्थाई रोक लगा दी है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद इस अधिसूचना के अमल पर स्थाई रोक लगाने के आदेश जारी किए है. खंडपीठ ने इस मामले में 9 सितंबर 2025 को राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया था. इस बार फिर सरकार की ओर से जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की गई. इसलिए अदालत ने चार सप्ताह का अतिरिक्त समय देने के आदेश जारी किए. वहीं, मामले में याचिकाकर्ताओं को भी सरकार के जवाब को लेकर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है.
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें 89 कैटेगरी के कर्मचारियों को हायर ग्रेड पे के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित होना पड़ना था. वित्त विभाग की हायर ग्रेड पे वापस लेने को लेकर जारी अधिसूचना से हिमाचल के कर्मचारी वर्ग में भारी नाराजगी पैदा हो गई थी. उसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले में हस्तक्षेप किया और हायर ग्रेड पे वापस लेने वाली अधिसूचना को ही वापस लिया गया था. इसी मामले में हाईकोर्ट ने अब हायर ग्रेड पे को वापस लेने वाली अधिसूचना पर स्थाई रोक लगा दी है.
