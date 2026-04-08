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हिमाचल हाईकोर्ट सख्त: चीफ सेक्रेटरी के आदेशों पर रोक, अवैध निर्माण मामले में बड़ा फैसला

अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान तय होगा कि निर्माण वैध है या अवैध.

HIMACHAL HIGH COURT
चीफ सेक्रेटरी के आदेशों पर रोक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 10:11 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन नगर निगम में अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले में सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता द्वारा जारी उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने सोलन MC कमिश्नर के अवैध निर्माण हटाने के फैसले को निरस्त कर दिया था. कोर्ट के इस फैसले से मामले ने नया मोड़ ले लिया है.

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद सोलन के जवाहर पार्क क्षेत्र में खसरा नंबर 127/128 पर किए गए एक निर्माण से जुड़ा है, नगर निगम सोलन का कहना है कि यह निर्माण अवैध तरीके से किया गया है और नियमों का उल्लंघन करता है. इसी आधार पर 28 मार्च 2024 को MC कमिश्नर ने निर्माण को गिराने के आदेश जारी किए थे. MC कमिश्नर के आदेश के खिलाफ अपील मुख्य सचिव संजय गुप्ता के पास पहुंची, जो उस समय टीसीपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे. 24 फरवरी 2026 को उन्होंने अपीलकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए MC कमिश्नर के आदेश को निरस्त कर दिया और निर्माण को अनुमति दे दी. अपीलकर्ताओं का तर्क था कि निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार हो रहा है और नगर निगम ने गलत पैमाइश की है.

हाईकोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

इस फैसले के खिलाफ नगर निगम सोलन हाईकोर्ट पहुंचा. मामले की सुनवाई जस्टिस ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की अदालत में हुई. अदालत ने पाया कि मामला गंभीर है और इसमें नियमों की अनदेखी हो सकती है. इसी के चलते कोर्ट ने मुख्य सचिव के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी. हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, डीसी सोलन और एसडीएम सोलन को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान तय होगा कि निर्माण वैध है या अवैध.

आगे क्या होगा?

कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल अवैध निर्माण को लेकर स्थिति फिर से अनिश्चित हो गई है. यह मामला अब प्रशासनिक निर्णयों और कानूनी प्रक्रिया के बीच टकराव का उदाहरण बन गया है. आने वाले समय में अदालत का अंतिम फैसला इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगा.

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