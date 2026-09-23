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सरकार के पास है टाइपिंग मिस्टेक से दिए गलत पे-स्केल को सुधारने का हक, हाईकोर्ट की अहम व्यवस्था

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है. अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार अनजाने में या टाइपिंग मिस्टेक से दिए गए गलत पे-स्केल यानी वेतनमान को सुधारने और उसे घटाने आदि का अधिकार रखती है. नियमों के खिलाफ जाकर दिए गए किसी भी गलत पे-स्केल को जारी रखने के लिए कर्मचारियों को कोई कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता. यह महत्वपूर्ण व्यवस्था हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज ने दी है. इस मामले में न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने ज्योति शर्मा और अन्य द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया है और उक्त व्यवस्था दी.

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तें और वेतनमान केवल और केवल राज्य सरकार द्वारा बनाए गए संवैधानिक नियमों से ही तय होते हैं. यदि किसी विज्ञापन या नियुक्ति पत्र में क्लर्क अथवा विभाग की लापरवाही से नियमों के विपरीत जाकर उच्च वेतनमान दर्ज या रिकॉर्ड हो गया है, तो सरकार को उस भूल को सुधारने और पे-स्केल को घटाने से रोका नहीं जा सकता.

याचिकाकर्ताओं की इस मामले में ये दलील थी कि सरकार पे-स्केल को लेकर किए गए अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती. इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत तब तक लागू नहीं होता जब तक कि वह बढ़ा हुआ वेतनमान भर्ती नियमों के अनुकूल न हो. नियमों के खिलाफ दी गई सैलरी को हमेशा जारी रखने से प्रशासनिक अराजकता फैल जाएगी.