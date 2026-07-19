AIIMSS चमियाना तक मरीजों की निर्बाध आवाजाही से जुड़ा मामला, हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांग जवाब
आरोप है कि संजौली में लगने वाले ट्रैफिक जाम से अटल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल चमियाना पहुंचने वाले गंभीर मरीजों के उपचार में हो रही देरी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 7:37 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली के ट्रैफिक और अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल चमियाना तक मरीजों की निर्बाध आवाजाही से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. वहीं, इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एमिकस क्यूरी यानी न्यायालय मित्र की ओर से सुझाव लेने के लिए समय मांगा. इस पर मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त 2026 को तय की है. यह मामला संजौली क्षेत्र में ट्रैफिक प्रबंधन, अस्पताल तक पहुंच और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर दर्ज जनहित याचिका का है.
सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में आया कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं अब अटल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल चमियाना स्थानांतरित हो चुकी हैं. इसलिए ढली सुरंग होकर संजौली चौक का मार्ग हर समय खुला रहना जरूरी है ताकि मरीज, डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी समय पर अस्पताल पहुंच सकें.
अदालत को यह भी बताया गया कि वर्तमान में केवल दो एंबुलेंस और दो चालक ही उपलब्ध हैं, जिससे 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं. इस मामले में एमिकस क्यूरी भी नियुक्ति की गई थी. मामले में एमिकस क्यूरी ने भट्टाकुफर-चमियाना सड़क की खराब स्थिति, कैंसर अस्पताल में इको सुविधा उपलब्ध कराने, तथा मरीजों के परिजनों को नि:शुल्क भोजन उपलब्ध कराने वाले एनजीओ के लिए अस्थायी स्थान देने सहित कई सुझाव दिए. इस पर राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि एनजीओ को अस्थायी शेड बनाने की अनुमति दी जाएगी और अन्य सुझावों पर भी आवश्यक निर्देश लेकर अगली सुनवाई में जवाब मांगा है.
याचिका में आरोप है कि संजौली में लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम के कारण अटल सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल चमियाना पहुंचने वाले गंभीर मरीजों के उपचार में देरी हो रही है, जिससे 'गोल्डन ऑवर' प्रभावित होता है और मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है. याचिका में भट्टाकुफर-चमियाना सड़क को दुरुस्त करने, अस्पताल तक निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने, कैंसर अस्पताल में इको सुविधा बहाल करने और मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है.
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