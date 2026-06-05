ETV Bharat / state

हिमाचल के कर्मियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान मिले DA, हाईकोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब

शिमला: महंगाई भत्ते को लेकर हिमाचल सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राज्य के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मियों के बराबर डीए दिए जाने की मांग से जुड़ी याचिका में सरकार से फिर जवाब तलब किया गया है. मामले की सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है. इससे पहले भी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से चार सप्ताह का समय मांगा था.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया गया. अदालत ने सरकार के इस आग्रह को स्वीकार कर लिया. इस मामले के याचिकाकर्ता शिक्षा विभाग में अधीक्षक ग्रेड-दो के पद पर कार्यरत हैं. याचिका के अनुसार उनकी नियुक्ति 28 जनवरी 1998 को शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर हुई थी. इसके बाद जुलाई 2008 में उन्हें वरिष्ठ सहायक व जुलाई 2014 में अधीक्षक ग्रेड-दो के पद पर प्रमोट किया गया.

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 9 फरवरी 2022 को महंगाई भत्ता 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत किया था। फिर 27 अप्रैल 2023 को 31 प्रतिशत से 34 प्रतिशत, 2 मार्च 2024 को 34 प्रतिशत से 38 प्रतिशत, 16 अक्टूबर 2024 को 38 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तथा 15 अक्टूबर 2025 को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत किया गया. वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को 45 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. इसे एक जुलाई 2023 से लागू किया गया है.