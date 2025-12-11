ETV Bharat / state

खराब सड़क दे रही मौत को दावत! 5 साल में NH 305 पर 298 एक्सीडेंट, 20 लोगों की गई जान, HC ने सरकार से मांगा जवाब

बता दें कि औट-बंजार-सैंज हाईवे-305 की खराब हालत को देखते हुए कुल्लू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अधिवक्ता तेजा सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका (सीडब्ल्यूपी) दायर की है, इसमें हाईवे की मरम्मत, चौड़ीकरण और सुरक्षा उपायों के लिए हस्तक्षेप की मांग की है. इस याचिका में हाईवे के रखरखाव के अभाव में राजमार्ग को हुए व्यापक नुकसान सहित 5 सालों में हुई दुर्घटनाओं को भी ब्यौरा दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है और इसका उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है.

गौरतलब है कि साल 2023 की आपदा के बाद ही एनएच 305 की सड़क के हालात नहीं सुधर पाए हैं. वर्तमान की बात करें तो अभी भी इस सड़क की हालत काफी खराब है. जिसकी वजह से इस सड़क पर सफर करना जानलेवा साबित हो रहा है. जनहित याचिका में बीते 5 सालों में हुई सड़क दुर्घटना का ब्यौरा दिया गया है और कितने लोगों की इसमें मौत हुई है, उसकी भी विस्तृत जानकारी दी गई है.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के औट से बंजार, आनी, लुहरी तक एनएच 305 की खराब हालत को देखते हुए अब हाईकोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 24 दिसंबर को रखी गई है. 24 दिसंबर को इस सड़क की खराब हालत के बारे में हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार और एनएच प्राधिकरण अपना जवाब पेश करेगा.

NH 305 को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर (Petition)

5 साल में सड़क हादसे में 20 की मौत, 40 घायल

अधिवक्ता तेजा सिंह ठाकुर ने बताया, 'सड़क बहुत ही जर्जर हालत में है, इसमें गड्ढे, दरारें पड़ी हैं. साल 2020 और साल 2025 के बीच हाईवे पर 298 दुर्घटनाएं हुई हैं, इनमें साल 2020 में 48, 2021 में 52, 2022 में 65, 2023 में 62 और 2025 में अब तक सबसे अधिक 71 हादसे हो चुके हैं. इन हादसों में 20 मौतें और 40 लोग घायल हुए हैं'.

याचिकाकर्ता का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग-305 बंजार, सराज और आनी विस क्षेत्रों के लाखों लोगों की एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है. यह हाईवे तीर्थन घाटी के साथ सोझा, जलोड़ी दर्रा और जिभी आदि पर्यटन स्थलों को भी जोड़ता है. सड़क की खराब स्थिति ने पर्यटन, आपातकालीन यात्रा, कृषि बागवानी और परिवहन सेवा को बुरी तरह प्रभावित किया है. वही, इस याचिका में प्रदेश उच्च न्यायालय से एक निश्चित समय सीमा के भीतर राजमार्ग की मरम्मत और चौड़ीकरण शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है.

2012 में सड़क को मिला NH का दर्जा

बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने भी एनएच 305 की खराब हालत के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है. विधायक सुरेंद्र शौरी का कहना है, 'साल 2012 में इसे एनएच का दर्जा दिया गया. लेकिन साल 2018 तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ. साल 2018 में उन्होंने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और आज 800 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाकर तैयार है. ऐसे में प्रदेश सरकार इस मामले में आगामी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं कर रही है'.

'सड़क की बदहाली के सरकार जिम्मेदार'

उन्होंने बताया कि बीते 3 सालों की बात करें तो ₹35 करोड़ रुपए की राशि एनएच 305 के लिए आई और सरकार उसे सही तरीके से भी खर्च नहीं कर पाई. इसके अलावा 22 करोड़ की राशि इसके मरम्मत कार्य के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा दी गई. उसका भी सदुपयोग प्रदेश की कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई. आज इस खराब सड़क के कारण बंजार के साथ-साथ आनी विधानसभा के लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में वर्तमान में इस सड़क की बदहाल स्थिति के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है.

1.30 लाख आबादी की लाइफलाइन है NH 305

कुल्लू जिले में समुद्र तल से 10,280 फीट ऊंचे जलोड़ी दर्रे से गुजरने वाले हाईवे-305 को बरसात ने गहरे जख्म दिए हैं. ये हाईवे जहां बाहरी सराज की 69 पंचायतों की 1.30 लाख आबादी को जिला मुख्यालय से जोड़ता है. वहीं, ये हाईवे बंजार, गाड़ागुशैणी, मंडी के बालीचौकी की करीब एक लाख आबादी की भी जीवन रेखा है. हाईवे-305 को हुए भारी नुकसान के जख्मों को भरना एनएच अथॉरिटी के लिए भी आसान नहीं है. करीब 100 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. हालांकि, अभी हाईवे को गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इस सड़क से सफर करना खतरे से खाली नहीं है.

ये भी पढ़ें: नव नियुक्त डॉक्टर्स को ट्रेनी डॉक्टर पदनाम देने पर हाईकोर्ट की सख्त नाराजगी, पूछा- ये कैसा नाम, दिखाया जाए पे स्केल?