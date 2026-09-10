बाल कल्याण समिति सदस्यों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से दो सप्ताह में तलब किया जवाब
हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया से संबंधित मूल दस्तावेज भी अदालत के समक्ष उपलब्ध कराने को कहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 2:23 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर राज्य सरकार और संबंधित विभाग से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार और संबंधित विभाग को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं. मामला मंडी बार एसोसिएशन से जुड़े दो अधिवक्ताओं की ओर से दायर याचिका से संबंधित है. याचिकाकर्ताओं ने बाल कल्याण समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए गए निजी प्रतिवादियों की नियुक्तियों को चुनौती दी है. याचिका में चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए संबंधित नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की गई है. अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई के दौरान चयन प्रक्रिया से संबंधित मूल रिकॉर्ड भी अदालत के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं.
अदालत ने सरकार और संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई के दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्यों के चयन से संबंधित पूरा मूल रिकॉर्ड अदालत के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराया जाए. इसमें विशेष तौर पर उस विज्ञापन के जवाब में चयनित उम्मीदवारों की ओर से दाखिल किए गए आवेदन पत्र भी रिकॉर्ड में प्रस्तुत करने को कहा गया है. इसके अलावा उम्मीदवारों के चयन और उनकी स्क्रूटनी से संबंधित तमाम आधिकारिक दस्तावेज भी अदालत के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए गए हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभाग से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है, जिसके बाद अदालत चयन प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड और सरकार के जवाब के आधार पर मामले की आगे सुनवाई करेगी. खंडपीठ ने स्पष्ट तौर पर चयन प्रक्रिया से संबंधित मूल दस्तावेज अदालत के समक्ष उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि नियुक्तियों को लेकर उठाए गए सवालों की जांच रिकॉर्ड के आधार पर की जा सके. मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की गई है.
मामला बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति की चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से जुड़ा है. मंडी बार एसोसिएशन के दो अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि बाल कल्याण समिति के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में कथित तौर पर गड़बड़ियां हुई हैं. याचिकाकर्ताओं ने नियुक्त किए गए निजी प्रतिवादियों की नियुक्तियों को रद्द करने की मांग की है और चयन प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए हैं. याचिका में नियुक्त किए गए लोगों को मुख्य रूप से प्रतिवादी बनाया गया है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने चयन प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों को महत्वपूर्ण माना और संबंधित अधिकारियों को पूरा मूल रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए. इसमें विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों से लेकर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी और चयन से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड शामिल हैं. अब राज्य सरकार और संबंधित विभाग को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना होगा, जबकि अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर 2026 को करेगी.