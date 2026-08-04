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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वृद्धावस्था में देखभाल नहीं की तो रद्द हो सकती है गिफ्ट डीड

न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने कहा कि केवल मनी ऑर्डर के जरिए पैसे भेजना बुजुर्गों की देखभाल का विकल्प नहीं हो सकता. अदालत ने जिला अदालत शिमला के फैसले को निरस्त करते हुए ट्रायल कोर्ट ठियोग के 12 नवंबर 2002 के आदेश को बहाल कर दिया, जिसमें गिफ्ट डीड रद्द कर संबंधित भूमि दाता के कानूनी प्रतिनिधियों को लौटाने के निर्देश दिए गए थे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति हस्तांतरण से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी गिफ्ट डीड में यह शर्त दर्ज हो कि दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति दाता और उसकी पत्नी की वृद्धावस्था में देखभाल और भरण-पोषण करेगा, तो इस शर्त का पालन न होने पर गिफ्ट डीड रद्द की जा सकती है.

मामला जिला शिमला के ठियोग क्षेत्र का है. शान्तू ने 21 मार्च 1997 को अपनी आधी भूमि कांशी राम के नाम इस शर्त के साथ दान की थी कि वह उनकी और उनकी पत्नी की वृद्धावस्था में सेवा और देखभाल करेगा. दान-पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि यदि इस शर्त का पालन नहीं किया गया तो दान स्वतः निरस्त माना जाएगा. वादी का आरोप था कि गिफ्ट डीड के बाद प्रतिवादी और उसके परिवार ने उनकी और उनकी पत्नी की देखभाल बंद कर दी तथा उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. इसके बाद वादी ने सिविल अदालत में दान-पत्र रद्द करने की मांग करते हुए वाद दायर किया.

प्रतिवादी कांशी राम ने अदालत में दलील दी कि उसने वादी को मनी ऑर्डर के माध्यम से धनराशि भेजी थी, लेकिन वादी ने उसे स्वीकार नहीं किया. जिला अदालत ने इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा था कि भविष्य में सेवा करना दान का मुख्य आधार नहीं माना जा सकता. हालांकि, हाईकोर्ट ने माना कि जब गिफ्ट डीड में देखभाल की शर्त स्पष्ट रूप से दर्ज हो और उसके उल्लंघन के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों, तो ऐसे में गिफ्ट डीड को रद्द करना पूरी तरह न्यायसंगत और कानून के अनुरूप है.

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