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शिक्षा मंत्री के पहुंचने के बावजूद नहीं हो पाया था स्कूल भवन का उद्घाटन, HC ने सरकार को भेजा नोटिस

मंडी जिले के जिस सरकारी स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन नहीं हुआ, उस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 3:25 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में एक स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम से बिना उद्घाटन शिक्षा मंत्री के वापस लौटने का चर्चित मामला अब हिमाचल हाईकोर्ट तक पहुंच गया है. इस मामले में स्थानीय निवासी कुंजलाल की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है.

इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ कर रही है. प्रिंसिपल डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है.

याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता उदयनंद शर्मा ने बताया, "हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र की देवरी पंचायत में नवनिर्मित स्कूल के भवन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर देवरी पहुंचे. नवनिर्मित भवन में उद्घाटन पट्टिका लगा दी गई थी और कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. लेकिन इसके बाद शिक्षा मंत्री नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किए बिना ही वापस लौट गए. ऐसे में प्रभावित अभिभावक कुंजलाल की ओर से अदालत में जनहित दायर की गई".

अधिवक्ता उदयनंद शर्मा ने कहा कि अदालत ने उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने पूछा कि भवन तैयार होने के बाद बच्चों को शिफ्ट क्यों नहीं किया गया. अदालत ने मामले में राज्य सरकार के सेक्रेट्री एजुकेशन, डायरेक्टर हायर एजुकेशन, डीसी मंडी डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन मंडी और प्रिंसिपल GSSS देवरी को नोटिस जारी किए हैं. साथ ही अगली सुनवाई 22 जुलाई से पहले सभी प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है.

अधिवक्ता उदयनंद शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि साल 2023 की आपदा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला देवरी का भवन क्षतिग्रस्त हो गया था. इसके बाद स्कूल के छात्र एक किराए के भवन में रह रहे हैं. भवन पुराना है और बरसात के दिनों में सुरक्षित भी नहीं है. ऐसे में लंबे समय से क्षेत्र के अभिभावक राज्य में बरसात का मौसम पुनः शुरू होने के कारण चिंतित हैं. याचिका में आरोप लगाया गया है कि भवन तैयार होने के बाद भी बच्चों को नवनिर्मित भवन में शिफ्ट करने में देरी कर रही है.

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