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जिन बाल रोग विशेषज्ञों ने ट्राइबल एरिया में कभी नहीं दी सेवाएं, HC ने सरकार से मांगी उन डॉक्टर्स की लिस्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से उन बाल रोग विशेषज्ञों यानी एमडी पीडियाट्रिक्स की लिस्ट तलब की है, जिन्होंने कभी भी ट्राइबल एरिया में सेवाएं नहीं दी हैं. अदालत ने राज्य सरकार से बच्चों के ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर्स को जानकारी मांगी है. दरअसल, चंबा जिला के भरमौर सिविल अस्पताल में तैनात एमडी पीडियाट्रिक्स डॉ. वसीम अकरम ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल को थी. याचिका में कहा था कि प्रार्थी यानी डॉ वसीम अकरम ने ट्राइबल एरिया में अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है. ऐसे में उसे अपनी इच्छा के स्टेशन पर तैनाती दी जाए. याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने की. याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि प्रार्थी का तबादला करना संभव नहीं है, क्योंकि ट्राइबल एरिया में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी है.

इस पर न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने राज्य सरकार को आदेश जारी किए कि वो ऐसे डॉक्टर्स की सूची अथवा संपूर्ण जानकारी अदालत के समक्ष रखें, जिन्होंने ट्राइबल एरिया में सर्विस नहीं दी है. अदालत ने चंबा, कांगड़ा, ऊना और मंडी जिलों में तैनात उन बाल रोग स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सा अधिकारियों (एमडी पीडियाट्रिक्स) का विवरण तलब किया, जिन्होंने कभी भी आदिवासी क्षेत्र में सेवा नहीं की है.

याचिकाकर्ता की भी मांग थी कि चूंकि उसने ट्राइबल क्षेत्र में अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है इसलिए उसे उसकी इच्छानुसार बताए गए स्थान पर ट्रांसफर किया जाए. राज्य सरकार का कहना था कि बाल रोग विशेषज्ञों की कमी के कारण फिलहाल प्रार्थी का तबादला करना संभव नहीं है. इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि क्या किसी कर्मी को स्टाफ की कमी के कारण अनिश्चित काल तक किसी एक स्थान विशेषकर ट्राइबल क्षेत्र में रहने के लिए बाध्य किया जा सकता है?