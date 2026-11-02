सावरा-कुड्डू परियोजना के लिए जमीन देने वाले प्रभावितों को मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
हिमाचल हाईकोर्ट ने सावरा-कुड्डू जलविद्युत परियोजना के लिए निजी जमीन देने वाले पांच याचिकाकर्ताओं को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:26 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सावरा-कुड्डू जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अपनी निजी जमीन देने वाले पांच मामलों के याचिकाकर्ताओं को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं. अदालत ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को जिला न्यायाधीश की ओर से संदर्भ याचिकाओं में तय किए गए बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान किया जाए. यह भुगतान जमीन की बिक्री के लिए सेल डीड निष्पादित होने की तारीख से सभी वैधानिक लाभों सहित करना होगा. न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने पांचों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए ये निर्देश दिए.
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जमीन मालिकों और परियोजना प्राधिकरण के बीच हुए समझौते में यह तय किया गया था कि यदि जिला न्यायाधीश की ओर से संबंधित राजस्व गांवों में जमीन के मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी की जाती है तो निजी बातचीत के आधार पर जमीन देने वाले मालिक भी बढ़े हुए मुआवजे के हकदार होंगे. ऐसे में HPPCL इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता. अदालत ने कहा कि जब समझौते में बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने की स्पष्ट शर्त मौजूद थी तो जमीन मालिकों के लिए अलग से आवेदन करना या प्राधिकरण के पास जाकर भुगतान की मांग करना जरूरी नहीं था.
हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं की हाईकोर्ट की दलील
अदालत ने HPPCL की ओर से उठाई गई देरी और लापरवाही की दलील को भी स्वीकार नहीं किया. प्रतिवादी पक्ष का कहना था कि मुआवजा बढ़ाने का आदेश वर्ष 2015 में पारित हुआ था, जबकि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2024 में कानूनी नोटिस भेजे और वर्ष 2025 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ऐसे में दस साल से अधिक की देरी के कारण उनकी मांग स्वीकार नहीं की जानी चाहिए. इस पर अदालत ने कहा कि समझौते में कहीं भी यह शर्त नहीं थी कि बढ़ा हुआ मुआवजा लेने के लिए जमीन मालिकों को अलग से अनुरोध करना होगा. इसलिए केवल देरी के आधार पर उनके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता.
याचिका में क्या मांग की थी
याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से मांग की थी कि सावरा-कुड्डू जलविद्युत परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के बदले उन्हें बढ़ी हुई मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए. साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत मिलने वाले सभी वैधानिक लाभ, सोलैटियम और ब्याज भी दिए जाएं. उन्होंने 12 अक्टूबर 2018 को हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से RFA नंबर 368/2014 में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए बढ़े हुए मुआवजे की मांग की थी.
क्या है मामला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 27 अगस्त 2005 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत सावरा-कुड्डू जलविद्युत परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद हटकोटी, भरोट और घुंस्सा राजस्व गांवों की जमीन के लिए वर्ष 2007 और 2008 में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने अलग-अलग अवार्ड पारित किए. हालांकि, वर्तमान मामलों में याचिकाकर्ताओं की जमीन का अधिग्रहण नियमित अधिग्रहण प्रक्रिया से नहीं हुआ था, बल्कि वर्ष 2008 और 2009 में निजी बातचीत के आधार पर जमीन ली गई थी. इसके लिए सरकार ने 16 जुलाई 2008 को एक कमेटी गठित की थी. कमेटी ने बानी जमीन के लिए 161 रुपये प्रति सेंटियर की दर प्रस्तावित की थी. बाद में HPPCL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह शर्त मंजूर की कि यदि जिला न्यायाधीश की ओर से संबंधित गांवों में मुआवजा बढ़ाया जाता है तो जमीन मालिकों को बढ़ी हुई राशि भी दी जाएगी. इसके बाद जमीन मालिकों ने बढ़े हुए मुआवजे के लिए कानूनी नोटिस भेजे, लेकिन भुगतान नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कीं.
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