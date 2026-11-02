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सावरा-कुड्डू परियोजना के लिए जमीन देने वाले प्रभावितों को मिलेगा बढ़ा हुआ मुआवजा, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सावरा-कुड्डू जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए अपनी निजी जमीन देने वाले पांच मामलों के याचिकाकर्ताओं को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं. अदालत ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को जिला न्यायाधीश की ओर से संदर्भ याचिकाओं में तय किए गए बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान किया जाए. यह भुगतान जमीन की बिक्री के लिए सेल डीड निष्पादित होने की तारीख से सभी वैधानिक लाभों सहित करना होगा. न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने पांचों याचिकाओं को स्वीकार करते हुए ये निर्देश दिए.

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जमीन मालिकों और परियोजना प्राधिकरण के बीच हुए समझौते में यह तय किया गया था कि यदि जिला न्यायाधीश की ओर से संबंधित राजस्व गांवों में जमीन के मुआवजे की दरों में बढ़ोतरी की जाती है तो निजी बातचीत के आधार पर जमीन देने वाले मालिक भी बढ़े हुए मुआवजे के हकदार होंगे. ऐसे में HPPCL इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता. अदालत ने कहा कि जब समझौते में बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान करने की स्पष्ट शर्त मौजूद थी तो जमीन मालिकों के लिए अलग से आवेदन करना या प्राधिकरण के पास जाकर भुगतान की मांग करना जरूरी नहीं था.

हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं की हाईकोर्ट की दलील अदालत ने HPPCL की ओर से उठाई गई देरी और लापरवाही की दलील को भी स्वीकार नहीं किया. प्रतिवादी पक्ष का कहना था कि मुआवजा बढ़ाने का आदेश वर्ष 2015 में पारित हुआ था, जबकि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2024 में कानूनी नोटिस भेजे और वर्ष 2025 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. ऐसे में दस साल से अधिक की देरी के कारण उनकी मांग स्वीकार नहीं की जानी चाहिए. इस पर अदालत ने कहा कि समझौते में कहीं भी यह शर्त नहीं थी कि बढ़ा हुआ मुआवजा लेने के लिए जमीन मालिकों को अलग से अनुरोध करना होगा. इसलिए केवल देरी के आधार पर उनके दावे को खारिज नहीं किया जा सकता. याचिका में क्या मांग की थी