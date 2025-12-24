ETV Bharat / state

जल्द हो मुकदमों का निपटारा, एविडेंस पेश के लिए न दिए जाएं तीन से अधिक मौके, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

पेंडिंग मामलों के जल्द निपटारे के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एविडेंस पेश करने के लिए 3 से ज्यादा मौके न देने की बात कही.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
शिमला: अदालतों के समक्ष बड़ी संख्या में केस पेंडिंग होने का मसला अकसर चर्चा में रहता है. कई बार समय पर एविडेंस पेश न करने से केस के निपटारे में देरी हो जाती है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकदमों का जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए पक्षकारों को एविडेंस पेश करने को लेकर तीन से अधिक मौके नहीं दिए जाने चाहिए. हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत को पक्षों की तरफ से साक्ष्य पेश करने के लिए अनंत काल (एंडलेस टाइम) तक प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए.

दरअसल हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल के समक्ष एक मामले में एविडेंस पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी. इस मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने अतिरिक्त समय की मांग से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि अक्सर मामलों के निपटारे में देरी का कारण अदालतों को ठहराया जाता है, लेकिन कोई इस बात को नहीं समझता कि वास्तव में देरी पक्षकारों के आचरण के कारण भी होती है.

क्या है मामला ?

मामले के अनुसार कांगड़ा की जिला अदालत ने 18 नवंबर 2024 को एक आदेश पारित किया. उस आदेश के तहत मुकदमा दाखिल करने वाले वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया गया था. अदालत ने कहा था कि वादी को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया था, फिर भी वह पेश नहीं हुआ. इस पर वादी के वकील ने अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए फिर से मामले की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया. जिला अदालत की तरफ से वकील के आग्रह पर विचार किया गया, लेकिन फिर इसे नामंजूर कर दिया गया.

कारण ये था कि रिकॉर्ड के अनुसार इस मामले में मुद्दे 09.01.2018 को निर्धारित किए गए थे और उसके बाद मामला वादी के साक्ष्य दर्ज करने के लिए 12.04.2018 को निर्धारित किया गया था. तब से वादी को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए हैं, लेकिन वादी अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है. जिला अदालत ने कहा था कि यह दीवानी मुकदमा वर्ष 2015 से संबंधित है और इसे 20.06.2015 को दाखिल किया गया था. यह मामला 9 साल पुराना है और ऐसे में वादी को कोई और अवसर देना उचित नहीं होगा. अत: न्यायालय के आदेशानुसार वादी की गवाही समाप्त की जाती है. वादी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने भी स्पष्ट किया कि साक्ष्य पेश करने के लिए तीन से अधिक अवसर नहीं दिए जाने चाहिए. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

