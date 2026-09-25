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प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने के लिए दी 90 दिनों की अवधि अंतिम नहीं: हाईकोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दीवानी मामलों में लिखित जवाब दाखिल करने की समय सीमा को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश VIII नियम 1 के तहत प्रतिवादी को लिखित जवाब दाखिल करने के लिए दी गई 90 दिनों की अवधि अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह निर्देशात्मक प्रकृति की है.

अदालत की महत्वपूर्ण व्यवस्था

अदालत ने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य मुकदमों की सुनवाई को अनावश्यक रूप से लंबा होने से रोकना और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना है. इसका अर्थ यह नहीं है कि 90 दिन की अवधि पूरी होने के बाद हर स्थिति में प्रतिवादी का लिखित जवाब स्वीकार करने पर रोक लग जाएगी. न्यायाधीश रोमेश वर्मा ने यह व्यवस्था वादी प्रकाशवती की उस याचिका पर दी, जिसमें उन्होंने निचली अदालत द्वारा प्रतिवादियों के देरी से दाखिल लिखित जवाब को रिकॉर्ड पर लेने के फैसले को चुनौती दी थी.

'नियमों का उद्देश्य न्याय को आगे बढ़ाना'

हिमाचल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े नियमों का उद्देश्य न्याय को आगे बढ़ाना है, न कि न्याय मिलने की राह में रुकावट पैदा करना. अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों को इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता, जिससे न्याय के उद्देश्य को ही नुकसान पहुंचे. कोर्ट ने कहा कि आदेश VIII नियम 1 में भले ही समय सीमा से संबंधित भाषा नकारात्मक रूप में रखी गई हो, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि असाधारण परिस्थितियों में न्यायालय के पास न्याय के हित में समय बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है.