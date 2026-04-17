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DO नोट पर आधारित ट्रांसफर मामलों में HC की अहम व्यवस्था, लंबे समय से एक ही जगह पोस्टेड कर्मियों से जुड़ा है मामला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डीओ (डेमी ऑफिशियल) नोट पर आधारित स्थानांतरण मामलों पर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों के डीओ नोट पर आधारित तबादलों में कोई दिक्कत नहीं है. अदालत ने कहा कि क्योंकि ऐसे कर्मचारियों के तबादले केवल ऐसे ही माध्यमों से करवाए जा सकते हैं, ऐसे में इन मामलों में कोई दिक्कत नहीं है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने एक मामले में तबादले से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में भले ही याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी का तबादला डीओ नोट के कारण हुआ हो. अदालत ने मामले में कहा कि स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता जैसे अधिकारी जो मंडी-नेर चौक-सुंदरनगर जैसे स्टेशनों में और उसके आसपास लंबे समय से तैनात हैं, उन्हें केवल डीओ नोट आदि के आधार पर ही हटाया जा सकता है. अदालत के समक्ष आए मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपने 31 मार्च को किए हुए तबादले के आदेश को चुनौती दी थी.

आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता, जो एचपीएफ एंड एएस कैडर में संयुक्त नियंत्रक के पद पर कार्यरत हैं, का तबादला तकनीकी शिक्षा निदेशालय, सुंदरनगर, जिला मंडी से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण, ईपीआईपी चरण-I, झाड़माजरी, बद्दी कर दिया गया था. याचिकाकर्ता का कहना था कि उसका स्थानांतरण इसलिए गलत है, क्योंकि यह दुर्भावना से प्रेरित है.