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DO नोट पर आधारित ट्रांसफर मामलों में HC की अहम व्यवस्था, लंबे समय से एक ही जगह पोस्टेड कर्मियों से जुड़ा है मामला

हाईकोर्ट ने कहा है कि डीओ नोट पर आधारित तबादले में कुछ भी गलत नहीं है.

HIMACHAL HIGH COURT
DO नोट पर आधारित ट्रांसफर मामलों में HC की अहम व्यवस्था (FILE@ETVBHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 8:34 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने डीओ (डेमी ऑफिशियल) नोट पर आधारित स्थानांतरण मामलों पर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों के डीओ नोट पर आधारित तबादलों में कोई दिक्कत नहीं है. अदालत ने कहा कि क्योंकि ऐसे कर्मचारियों के तबादले केवल ऐसे ही माध्यमों से करवाए जा सकते हैं, ऐसे में इन मामलों में कोई दिक्कत नहीं है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने एक मामले में तबादले से जुड़ी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में भले ही याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी का तबादला डीओ नोट के कारण हुआ हो. अदालत ने मामले में कहा कि स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता जैसे अधिकारी जो मंडी-नेर चौक-सुंदरनगर जैसे स्टेशनों में और उसके आसपास लंबे समय से तैनात हैं, उन्हें केवल डीओ नोट आदि के आधार पर ही हटाया जा सकता है. अदालत के समक्ष आए मामले के अनुसार याचिकाकर्ता ने अपने 31 मार्च को किए हुए तबादले के आदेश को चुनौती दी थी.

आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता, जो एचपीएफ एंड एएस कैडर में संयुक्त नियंत्रक के पद पर कार्यरत हैं, का तबादला तकनीकी शिक्षा निदेशालय, सुंदरनगर, जिला मंडी से बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण, ईपीआईपी चरण-I, झाड़माजरी, बद्दी कर दिया गया था. याचिकाकर्ता का कहना था कि उसका स्थानांतरण इसलिए गलत है, क्योंकि यह दुर्भावना से प्रेरित है.

याचिकाकर्ता का आरोप था कि स्थानांतरण निजी प्रतिवादी द्वारा प्राप्त डीओ नोट के आधार पर किया गया है. साथ ही कहा गया कि याचिकाकर्ता को वर्तमान पोस्टिंग स्थान पर अपना सामान्य कार्यकाल पूरा करने की अनुमति नहीं दी गई है. कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता अप्रैल 2015 से लेकर आज तक मंडी-नेर-चौक-सुंदरनगर में कार्यरत हैं, सिवाय शिमला में एक वर्ष की सेवा के. इस तरह याचिकाकर्ता लगभग दस वर्षों से मंडी और उसके आसपास के क्षेत्रों में सेवारत है इसलिए डीओ नोट पर आधारित तबादले में कुछ भी गलत नहीं है.

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