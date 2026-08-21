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आपसी समझौते से खत्म नहीं हो सकता सरकारी दस्तावेजों में जालसाजी का केस : हाईकोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी या नियामक विभागों के दस्तावेजों में जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आपराधिक मामलों को केवल शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता. न्यायाधीश राकेश कैंथला ने सोलन जिले के बद्दी स्थित मानपुरा थाना में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की ओर से एफआईआर रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया.

अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध केवल दो निजी पक्षों के बीच का विवाद नहीं होते, बल्कि इनका सीधा असर सरकारी व्यवस्था, नियामक संस्थाओं और व्यापक जनहित पर पड़ता है. इसलिए शिकायतकर्ता के समझौता करने या पैसे वापस मिलने के आधार पर आपराधिक कार्रवाई को समाप्त नहीं किया जा सकता.

केस वापस लेने से अपराधियों का बढ़ेगा मनोबल

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फायर डिपार्टमेंट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी संस्थाएं सार्वजनिक सुरक्षा और नियामक व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं. इनके नाम पर जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों और अनापत्ति प्रमाणपत्रों में जालसाजी को महज निजी विवाद मानकर समझौते के आधार पर समाप्त करना उचित नहीं होगा. कोर्ट ने आशंका जताई कि यदि इस तरह के मामलों में समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाने लगेगी तो इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ सकता है. इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि कोई व्यक्ति पहले सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करे और पकड़े जाने के बाद शिकायतकर्ता को पैसे वापस कर मामले को खत्म कराने का प्रयास करे. अदालत ने इसी आधार पर आरोपी की प्राथमिकी रद्द करने की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.