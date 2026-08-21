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आपसी समझौते से खत्म नहीं हो सकता सरकारी दस्तावेजों में जालसाजी का केस : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी,नियामक विभागों के दस्तावेजों में जालसाजी का मामला निजी विवाद नहीं है. इसमें आपसी सहमति से केस वापस नहीं हो सकता.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 10:24 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी या नियामक विभागों के दस्तावेजों में जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आपराधिक मामलों को केवल शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता. न्यायाधीश राकेश कैंथला ने सोलन जिले के बद्दी स्थित मानपुरा थाना में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की ओर से एफआईआर रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया.

अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध केवल दो निजी पक्षों के बीच का विवाद नहीं होते, बल्कि इनका सीधा असर सरकारी व्यवस्था, नियामक संस्थाओं और व्यापक जनहित पर पड़ता है. इसलिए शिकायतकर्ता के समझौता करने या पैसे वापस मिलने के आधार पर आपराधिक कार्रवाई को समाप्त नहीं किया जा सकता.

केस वापस लेने से अपराधियों का बढ़ेगा मनोबल

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फायर डिपार्टमेंट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी संस्थाएं सार्वजनिक सुरक्षा और नियामक व्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं. इनके नाम पर जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों और अनापत्ति प्रमाणपत्रों में जालसाजी को महज निजी विवाद मानकर समझौते के आधार पर समाप्त करना उचित नहीं होगा. कोर्ट ने आशंका जताई कि यदि इस तरह के मामलों में समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाने लगेगी तो इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ सकता है. इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि कोई व्यक्ति पहले सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करे और पकड़े जाने के बाद शिकायतकर्ता को पैसे वापस कर मामले को खत्म कराने का प्रयास करे. अदालत ने इसी आधार पर आरोपी की प्राथमिकी रद्द करने की मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

क्या था मामला

दरअसल याचिकाकर्ता भुवन कुमार कंसलटेंट के रूप में काम करता था. शिकायतकर्ता को सब्सिडी का लाभ लेने के लिए फायर डिपार्टमेंट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करना था. इस काम के लिए दो लाख रुपये लिए गए, जो भुवन कुमार के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए थे. बाद में जांच के दौरान सामने आया कि उपलब्ध कराए गए एनओसी पूरी तरह फर्जी और जाली थे. इसके बाद 25 फरवरी 2022 को मानपुरा थाना, बद्दी में एफआईआर दर्ज की गई.

मामला दर्ज होने के बाद आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौता हो गया और शिकायतकर्ता ने अदालत में कहा कि पैसे वापस मिलने के बाद वह केस आगे नहीं बढ़ाना चाहता. हालांकि, सरकार ने इस समझौते का विरोध करते हुए इसे सरकारी व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी का मामला बताया. अदालत ने सरकारी पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.

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