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मालिकाना हक होने पर भी पारंपरिक रास्तों पर नहीं लगाई जा सकती रोक, हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रास्तों से जुड़े विवाद को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से प्रयोग किए जा रहे पारंपरिक और आम रास्तों को रोकने का अधिकार किसी को नहीं भले ही व्यक्ति रास्ते वाली भूमि का स्वामित्व रखता हो. मामला हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर जिला के बटसेरी गांव से सामने आया है. मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप शर्मा ने याचिका को खारिश करते हुए SDM कल्पा के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को एक पारंपरिक रास्ते से रुकावटें हटाने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा? जस्टिस संदीप शर्मा की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है. संबधित मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में CrPC की धारा 147 का प्रयोग कर सकते हैं, जहां भूमि या रास्ते के उपयोग को लेकर हुए विवाद के कारण शांति भंग होने की आशंका हो. अदालत ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट या अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर मजिस्ट्रेट संबंधित पक्षों को बुलाकर उनके बयान दर्ज करवा सकता है. साथ ही रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का मूल्यांकन भी कर सकता है. अदालत ने साफ किया है कि अगर जांच में पाया जाता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को रास्ते के उपयोग का अधिकार है, तो मजिस्ट्रेट उस अधिकार में हस्तक्षेप रोकने और रास्ते पर लगाए गए अवरोध हटाने का आदेश भी दे सकता है. क्या है पूरा मामला?