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मालिकाना हक होने पर भी पारंपरिक रास्तों पर नहीं लगाई जा सकती रोक, हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला

किन्नौर जिले के एक गांव में पारंपरिक रास्तों पर मालिकाना हक बताकर रोक लगाने से जुड़े मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 5:40 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक रास्तों से जुड़े विवाद को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से प्रयोग किए जा रहे पारंपरिक और आम रास्तों को रोकने का अधिकार किसी को नहीं भले ही व्यक्ति रास्ते वाली भूमि का स्वामित्व रखता हो.

मामला हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर जिला के बटसेरी गांव से सामने आया है. मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप शर्मा ने याचिका को खारिश करते हुए SDM कल्पा के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को एक पारंपरिक रास्ते से रुकावटें हटाने का निर्देश दिया गया था.

अदालत ने अपने फैसले में क्या कहा?

जस्टिस संदीप शर्मा की अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है. संबधित मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में CrPC की धारा 147 का प्रयोग कर सकते हैं, जहां भूमि या रास्ते के उपयोग को लेकर हुए विवाद के कारण शांति भंग होने की आशंका हो. अदालत ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट या अन्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर मजिस्ट्रेट संबंधित पक्षों को बुलाकर उनके बयान दर्ज करवा सकता है. साथ ही रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का मूल्यांकन भी कर सकता है. अदालत ने साफ किया है कि अगर जांच में पाया जाता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को रास्ते के उपयोग का अधिकार है, तो मजिस्ट्रेट उस अधिकार में हस्तक्षेप रोकने और रास्ते पर लगाए गए अवरोध हटाने का आदेश भी दे सकता है.

क्या है पूरा मामला?

मामला हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर की सांगला तहसील बटसेरी गांव का है. यहां शिकायतकर्ता हिर चंद ने पुलिस को शिकायत दी थी कि प्रमोद कुमार और पदम सिंह नाम के व्यक्तियों ने उस रास्ते को बंद कर दिया है, जिसका प्रयोग ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे. शिकायत में कहा गया कि गांव के लोग, उनके पूर्वज, स्थानीय देवता की यात्रा और पंचायत के श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए पिछले 70 से 80 वर्षों से इस रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और पाया कि रास्ता बंद रहने की स्थिति में क्षेत्र में शांति भंग होने की आशंका है. इसके बाद पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 147 के तहत एसडीएम कल्पा के समक्ष कलंदरा प्रस्तुत किया.

SDM कल्पा ने दिए अवरोध हटाने के आदेश

मामले की सुनवाई करते SDM कल्पा ने तहसीलदार सांगला से रिपोर्ट मांगी. तहसीलदार ने रिपोर्ट में बताया कि विवादित रास्ता खसरा नंबर 720 में स्थित है और स्थानीय प्रथागत कानून यानी वाजिब-उल-अर्ज के अनुसार खेतों तक जाने वाले रास्तों को कोई भी व्यक्ति बंद नहीं कर सकता. इस पर 26 जून 2023 को एसडीएम ने शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ताओं के बयान दर्ज करने के बाद रास्ते से अवरोध हटाने का आदेश दिए.

आदेश में कहा गया कि यदि निर्धारित समय तक अवरोध नहीं हटाया गया तो प्रशासन पुलिस की मौजूदगी में इसे हटाया जाएगा. जिस पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. याचिकाकर्ता SDM के निर्णय को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उन्हें पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और भूमि उनकी निजी संपत्ति है.

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पारंपरिक रास्तों पर नहीं लगेगी रोक
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