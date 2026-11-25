वरिष्ठ कर्मचारी को जूनियर से कम वेतन नहीं दे सकता विभाग, हाईकोर्ट ने रद्द किया सरकार का आदेश, तीन महीने में एरियर देने के निर्देश
हाईकोर्ट ने पाया कि, संबंधित वेतनमान कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता के बजाय कैडर में वरिष्ठता के आधार पर तय किए गए थे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:53 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी वरिष्ठ कर्मचारी को उसके जूनियर कर्मचारी से कम वेतनमान देना सही नहीं है. अगर जूनियर कर्मचारी को वरिष्ठ से ज्यादा वेतनमान दिया गया है और वरिष्ठ कर्मचारी को इससे वंचित रखा गया है तो यह भेदभावपूर्ण और मनमाना है. न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने इस मामले में विभाग का 21 सितंबर 2010 का आदेश रद्द कर दिया है. साथ ही याचिकाकर्ता को एक जनवरी 1996 से 4550-7220 रुपये का उच्च वेतनमान देने के निर्देश दिए हैं.
'वरिष्ठ कर्मी को जूनियर से कम वेतन नहीं दे सकता विभाग'
अदालत ने विभाग को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को उच्च वेतनमान के साथ इससे जुड़े दूसरे वित्तीय लाभ भी दिए जाएं. हालांकि, वास्तविक आर्थिक लाभ याचिका दायर करने से पहले के तीन साल की अवधि से ही मिलेंगे. विभाग को तीन महीने के भीतर भुगतान करना होगा. ऐसा नहीं करने पर छह प्रतिशत सालाना ब्याज भी देना होगा. अदालत ने विभाग की दलीलों को स्वीकार नहीं किया. कोर्ट ने पाया कि संबंधित वेतनमान कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता के बजाय कैडर में वरिष्ठता के आधार पर तय किए गए थे. सतीश कुमार, महिमा नंद और आत्मा राम याचिकाकर्ता के बाद सेवा में आए थे, फिर भी उन्हें उच्च वेतनमान दिया गया. ऐसे में नरेंद्र सिंह को इससे वंचित रखना उचित नहीं था. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने विभाग का पुराना आदेश रद्द कर कर्मचारी को उच्च वेतनमान और परिणामी लाभ देने के निर्देश दिए.
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता नरेंद्र सिंह ने वर्ष 1974 में आईटीआई चंबा से टर्नर ट्रेड में डिप्लोमा किया था. इसके बाद वह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर नियुक्त हुए और 30 जून 1978 को उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं. एक सितंबर 1998 की अधिसूचना के तहत कर्मचारियों के वेतनमान 50:30:20 के अनुपात में तय किए गए थे. इसके तहत नरेंद्र सिंह को एक जनवरी 1996 से 4020-6200 रुपये का वेतनमान दिया गया, जबकि उनसे जूनियर कर्मचारियों को 4550-7220 रुपये का उच्च वेतनमान मिल गया. नरेंद्र सिंह ने इस भेदभाव के खिलाफ विभाग के समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन 21 सितंबर 2010 को विभाग ने उनका दावा खारिज कर दिया. विभाग का कहना था कि उनके पास मोटर मैकेनिक का डिप्लोमा नहीं है और वह प्रीतम सिंह से भी जूनियर हैं. इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा.
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