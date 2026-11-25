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वरिष्ठ कर्मचारी को जूनियर से कम वेतन नहीं दे सकता विभाग, हाईकोर्ट ने रद्द किया सरकार का आदेश, तीन महीने में एरियर देने के निर्देश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी वरिष्ठ कर्मचारी को उसके जूनियर कर्मचारी से कम वेतनमान देना सही नहीं है. अगर जूनियर कर्मचारी को वरिष्ठ से ज्यादा वेतनमान दिया गया है और वरिष्ठ कर्मचारी को इससे वंचित रखा गया है तो यह भेदभावपूर्ण और मनमाना है. न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने इस मामले में विभाग का 21 सितंबर 2010 का आदेश रद्द कर दिया है. साथ ही याचिकाकर्ता को एक जनवरी 1996 से 4550-7220 रुपये का उच्च वेतनमान देने के निर्देश दिए हैं.

'वरिष्ठ कर्मी को जूनियर से कम वेतन नहीं दे सकता विभाग'