बिजली बोर्ड कंज्यूमर पर नहीं फोड़ सकता अपनी कमियों या तीसरे पक्ष के विरोध का ठीकरा, हाईकोर्ट ने उपभोक्ताओं के पक्ष में दिया बड़ा फैसला
हिमाचल हाईकोर्ट ने वीना ठाकुर बनाम HP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड केस में कंज्यूमर्स के हक में फैसला सुनाया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 9:36 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली उपभोक्ताओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि बिजली का कनेक्शन जारी करना और लाइन बिछाने में पेश आने वाली बाधाओं को दूर करना बिजली बोर्ड का काम है. बिजली का वितरण करने वाले एजेंसी का ये वैधानिक कर्तव्य है कि वो बाधाओं को दूर कर उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करे. हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली बोर्ड किसी भी उपभोक्ता को राइट ऑफ वे यानी रास्ता न दे पाने का बहाना बनाकर बिजली आपूर्ति से वंचित नहीं कर सकता है.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीर शर्मा की अदालत ने दो अलग-अलग याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये फैसला सुनाया है. अदालत में दो बिजली उपभोक्ताओं दया राम और वीना ठाकुर वर्सेज एचपी स्टेट बिजली बोर्ड के केस मामले का निपटारा किया गया. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विद्युत अधिनियम और वक्र्स ऑफ लाइसेंसी रूल्स, 2006 के तहत यदि लाइन बिछाने में कोई बाधा आती है तो बोर्ड को जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस प्रशासन की मदद से उस रुकावट को दूर करना चाहिए.
एक मामला शिमला के गलोट गांव से जुड़ा हुआ था. गलोट गांव के निवासी दया राम के मकान के ऊपर से सिंगल-फेज बिजली की खतरे वाली लाइन गुजर रही थी. बिजली बोर्ड ने वहां नई वैकल्पिक लाइन तो बिछा दी थी, लेकिन रास्ते के विवाद को देखते हुए न तो उस वैकल्पिक लाइन को शुरू किया और न ही पुराने खंभे हटाए. मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए बोर्ड को छह सप्ताह के भीतर नई लाइन को चालू करने और याचिकाकर्ता के घर के ऊपर से पुराने खंभे व तार हटाने का आदेश दिया.
दूसरे मामले में एक याचिकाकर्ता वीना ठाकुर ने वर्ष 2013 में थ्री-फेज बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था और फीस भी जमा करवा दी थी. बिजली बोर्ड ने फिर भी अन्य भू-मालिकों के विरोध और राइट ऑफ वे यानी रास्ता न मिलने का बहाना बनाकर सालों तक उपभोक्ता महिला को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया. हाईकोर्ट ने बिजली की इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए आदेश दिया कि छह सप्ताह के भीतर वीना ठाकुर को थ्री-फेज कनेक्शन की सुविधा दी जाए.
अदालत ने कहा कि बिजली अधिनियम की धारा-43 के तहत आवेदन मिलने के एक महीने के भीतर बिजली की सुविधा प्रदान करना बोर्ड का अनिवार्य दायित्व है. यदि कोई स्थानीय व्यक्ति कार्य में बाधा डालता है तो लाइसेंसी बोर्ड को कानून के तहत प्रशासन से मदद लेने की पूरी आजादी है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य बिजली बोर्ड अपनी कमियों या तीसरे पक्ष के विरोध का ठीकरा किसी उपभोक्ता पर नहीं फोड़ सकता.
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