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बिजली बोर्ड कंज्यूमर पर नहीं फोड़ सकता अपनी कमियों या तीसरे पक्ष के विरोध का ठीकरा, हाईकोर्ट ने उपभोक्ताओं के पक्ष में दिया बड़ा फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिजली उपभोक्ताओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि बिजली का कनेक्शन जारी करना और लाइन बिछाने में पेश आने वाली बाधाओं को दूर करना बिजली बोर्ड का काम है. बिजली का वितरण करने वाले एजेंसी का ये वैधानिक कर्तव्य है कि वो बाधाओं को दूर कर उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करे. हाईकोर्ट ने कहा कि बिजली बोर्ड किसी भी उपभोक्ता को राइट ऑफ वे यानी रास्ता न दे पाने का बहाना बनाकर बिजली आपूर्ति से वंचित नहीं कर सकता है.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीर शर्मा की अदालत ने दो अलग-अलग याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये फैसला सुनाया है. अदालत में दो बिजली उपभोक्ताओं दया राम और वीना ठाकुर वर्सेज एचपी स्टेट बिजली बोर्ड के केस मामले का निपटारा किया गया. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विद्युत अधिनियम और वक्र्स ऑफ लाइसेंसी रूल्स, 2006 के तहत यदि लाइन बिछाने में कोई बाधा आती है तो बोर्ड को जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस प्रशासन की मदद से उस रुकावट को दूर करना चाहिए.

एक मामला शिमला के गलोट गांव से जुड़ा हुआ था. गलोट गांव के निवासी दया राम के मकान के ऊपर से सिंगल-फेज बिजली की खतरे वाली लाइन गुजर रही थी. बिजली बोर्ड ने वहां नई वैकल्पिक लाइन तो बिछा दी थी, लेकिन रास्ते के विवाद को देखते हुए न तो उस वैकल्पिक लाइन को शुरू किया और न ही पुराने खंभे हटाए. मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए बोर्ड को छह सप्ताह के भीतर नई लाइन को चालू करने और याचिकाकर्ता के घर के ऊपर से पुराने खंभे व तार हटाने का आदेश दिया.