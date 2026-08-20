HC ने रद्द किए हॉस्टल वार्डन से 9.25 लाख की रिकवरी के आदेश, बिना कटौती रिटायरमेंट लाभ भी देने के आदेश
हाईकोर्ट ने वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के रिकवरी आदेश को कानूनी रूप से गलत और मनमाना माना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 9:57 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नियमों का उल्लंघन कर सरकारी आवास में बने रहने से जुड़े मामले में हॉस्टल वार्डन को बड़ी राहत दी है. मामला डॉ. वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री का है. कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर और गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन डॉ. निवेदिता शर्मा को बड़ी राहत देते हुए 9 लाख से ज्यादा की रिकवरी के आदेशों को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने उनकी याचिका को मंजूर करते हुए यूनिवर्सिटी की ओर से जारी 9 लाख 25 हजार 790 रुपये की रिकवरी के आदेश को रद्द कर दिया.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल याचिकाकर्ता डॉ. निवेदिता शर्मा वर्ष 1995 से यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन के तौर पर सेवाएं दे रही थीं. मार्च 2017 में उन्होंने सोलन के शामती क्षेत्र में अपना निजी मकान बनाया. यूनिवर्सिटी के नियमों के तहत कार्यस्थल के पास अपना मकान होने पर कर्मचारी यूनिवर्सिटी आवास के लिए पात्र नहीं रहता. एक निजी शिकायत के बाद यूनिवर्सिटी ने डॉ. निवेदिता को नियमों का उल्लंघन कर सरकारी आवास में रहने यानी 'ओवरस्टे' का दोषी माना. इस पर उन्हें वर्ष 2017 से 2024 तक की अवधि के लिए 9.25 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना और लाइसेंस फीस की रिकवरी का नोटिस जारी किया गया.
अदालत ने रद्द किए हॉस्टल वार्डन से 9.25 लाख रिकवरी के आदेश
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के रिकवरी आदेश को कानूनी रूप से गलत और मनमाना माना है. अदालत ने कहा कि विशेष रूप से गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन की जिम्मेदारियां दूर रहकर या 'वर्क फ्रॉम होम' के जरिए पूरा नहीं की जा सकती. छात्रों के अनुशासन, स्वास्थ्य की देखभाल और रात के समय उनकी सुरक्षा के लिए वार्डन का हॉस्टल परिसर में उपलब्ध रहना जरूरी है. इस दौरान अदालत ने यूनिवर्सिटी के आवास आवंटन नियमों का भी उल्लेख किया. अदालत के सामने आया कि विश्वविद्यालय के नियमों में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों का अपना मकान है, वे यूनिवर्सिटी में आवास पाने के पात्र नहीं होंगे. लेकिन, इसमें यह अपवाद भी है कि यदि कर्मचारी का कैंपस में रहना अनिवार्य हो तो वह आवास का पात्र हो सकता है. हाईकोर्ट ने माना कि हॉस्टल वार्डन का पद इसी अपवाद के अंतर्गत आता है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वार्डन के लिए निर्धारित विशेष आवास को सामान्य पूल के सरकारी मकान की तरह नहीं माना जा सकता.
बिना कटौती रिटायरमेंट लाभ देने के आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि वार्डन के लिए आवंटित इस विशेष आवास के मामले में सामान्य आवास नियमों को उसी तरह लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वार्डन के वहां नहीं रहने की स्थिति में भी वह मकान किसी अन्य सामान्य शिक्षक को आवंटित नहीं किया जा सकता था. अदालत ने रिकवरी नोटिस के आधार पर डॉ. निवेदिता शर्मा से किसी भी तरह की वसूली नहीं करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही यूनिवर्सिटी प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि इस अदालती मामले या विवाद के चलते डॉ. निवेदिता शर्मा के जो भी रिटायरमेंट लाभ रोके गए हैं, उन्हें बिना किसी कटौती के तुरंत जारी किया जाए. इनमें ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट जैसे सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं. इस फैसले से पूर्व प्रोफेसर और हॉस्टल वार्डन को रिकवरी के साथ-साथ रोके गए रिटायरमेंट लाभों के मामले में भी राहत मिली है.
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