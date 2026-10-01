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फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा, कारपोरेट सेक्टर के रिटायर्ड कर्मियों को भी मिलेगी संशोधित पेंशन, वन विकास निगम का है मामला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कारपोरेट सेक्टर के रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन दिए जाने से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के रिटायर्ड कर्मियों के हक में राहत भरा फैसला दिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि कारपोरेट सेक्टर के जो कर्मचारी वहां कर्मचारी पेंशन योजना लागू रहने के दौरान रिटायर्ड हुए हैं, वे पेंशन संशोधन के पूरी तरह से हकदार हैं. अदालत ने कहा कि इस मामले में घाटे या फंड की कमी का हवाला देकर रिटायर हुए कर्मचारियों को उनके इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता.

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इस मामले को लेकर राज्य वन विकास निगम की तरफ से दाखिल की गई अपीलों को खारिज करते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया है. हिमाचल में राज्य वन विकास निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों मस्त राम, हिरदा राम और बियासन देवी का कहना था कि वे हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर कर्मचारी पेंशन योजना 1999 के प्रावधानों के प्रभावी रहने की अवधि के दौरान ही (29 अक्टूबर 1999 से 2 दिसम्बर 2004 के बीच) रिटायर हुए थे. इस पेंशन योजना को बाद में दिसंबर 2004 में सरकार की तरफ से निरस्त कर दिया गया था. जब मामला अदालत में आया तो सिंगल बैंच ने 23 मई 2025 को इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का लाभ देने का आदेश जारी किया. एकल पीठ के इसी फैसले को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी. निगम प्रबंधन की दलील थी कि उनके पास इस संशोधन को लागू करने के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं है.

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने निगम की दलीलों को खारिज करते हुए 1999 की कॉरपोरेट पेंशन योजना के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत कॉरपोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन लाभ भी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्रावधानों के तहत ही तय होते हैं. इन्हें ही राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अपनाती है। इसलिए, जब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधित की गई है, तो इन निगम कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना अनिवार्य है. अदालत ने निगम की सारी दलीलों को खारिज करते हुए कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया है.