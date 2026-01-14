ETV Bharat / state

देवभूमि में न्याय को नहीं मिलती तारीख पर तारीख, 2025 में हिमाचल हाईकोर्ट ने निपटाए इतने केस

साल 2025 में हाईकोर्ट ने करीब 90 फ़ीसदी मामलों का निपटारा किया. वहीं, लंबित मामलों की बढ़ती संख्या भी बढ़ती जा रही है.

ETV Bharat Himachal Pradesh Team

January 14, 2026

Updated : January 14, 2026 at 1:32 PM IST

शिमला: साल 2025 के अंत के साथ ही हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का रिपोर्ट कार्ड भी सामने आया. साल 2025 में हाईकोर्ट ने करीब 90 फ़ीसदी मामलों का निपटारा किया. हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़े बताते हैं साल 2025 में 93 हज़ार 942 नए मामले हाईकोर्ट पहुंचे. इसमें से 72 हज़ार 981 केस हाईकोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिए. हालांकि साल 2025 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पेंडिंग मामलों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है. आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2025 तक मामले हिमाचल हाईकोर्ट में 1 लाख 2 हज़ार 53 पेंडिंग केस हैं.

लंबित मामलों की संख्या HC के लिए बड़ी चुनौती

हिमाचल हाईकोर्ट ने साल 2025 में जहां लगभग़ 90 फीसदी नए मामलों का निपटारा किया. वहीं, लंबित मामलों की बढ़ती संख्या हिमाचल हाईकोर्ट के लिए बड़ी चुनौती है. 31 दिसंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कुल 93 हज़ार 942 मामले विचाराधीन थे. इनमें से 43 हज़ार 747 सिविल मामले और 11 हज़ार 256 क्रिमिनल केस पेंडिंग थे. वहीं ये आंकड़ा साल 2025 के अंत तक 1 लाख 2 हज़ार 53 पर पहुंच गया है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2025 तक 48 हज़ार 827 सिविल केस और 12 हज़ार 193 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं.

बीते 25 वर्षों से लगातार बढ़ रही पेंडेंसी

साल 2000 से 2025 तक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. दिसंबर 2025 तक ये आंकड़ा एक लाख को पार कर चुका है. साल 2000 में हिमाचल हाईकोर्ट में एक वर्ष में केवल 4 मामले विचाराधीन थे. साल 2008 में ये आंकड़ा सैकड़ा पार करके 216 पर पहुंच गया था. वर्ष 2013 में पेंडिंग मामलों की संख्या हजार को पार कर गई थी. साल 2013 में 1351 मामले पेंडिंग थे. साल 2019 में हिमाचल हाईकोर्ट में केवल एक साल में 12 हज़ार 680 लंबित मामले रिपोर्ट किए गए थे. साल 2025 में सबसे ज्यादा 26 हज़ार 109 केस पेंडिंग रहे.

पिछले 10 सालों के आंकड़े

सालकितने केस पेंडिंग
20152,062
20162,425
20173,325
20183,640
201912,680
20209,741
20216,035
20227,317
2023 9,600
2024 13,166
202526,109

पेंडेंसी घटाने के लिए HC की पहल

17 न्यायाधीशों की क्षमता वाले हिमाचल हाईकोर्ट में वर्तमान में 12 न्यायाधीश हैं. 5 न्यायाधीशों की कमी के बावजूद बीते वर्ष में हिमाचल हाईकोर्ट ने नए मामलों के निपटारे में 89.99 फ़ीसदी सफ़ल पाई है, लेकिन समय के साथ लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में हिमाचल हाईकोर्ट ने साल 2026 ने 12 शनिवार वर्किंग डे घोषित किए हैं. इन दिनों में हिमाचल हाईकोर्ट में लंबित केवल पुराने मामले लिस्ट किए जाएंगे. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित केस में वर्षों पुराने मामलों का एक बड़ा हिस्सा है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक 4 साल से ज़्यादा पुराने 7 हज़ार 562 मामले लंबित हैं. वहीं हाईकोर्ट में 5 साल से ज्यादा पुराने 18 हज़ार 244 केस पेंडिंग है. इसके अलावा 10 साल से ज्यादा पुराने 6 हज़ार 212 मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं.

जिला अदालतों ने भी मामलों के निपटारे में दिखाई तेजी

हिमाचल प्रदेश में जिला अदालतों ने भी बीते वर्ष 2025 में मामलों के निपटारे में तेज दिखाई है. वर्ष 2025 के दौरान जिला अदालत का क्लीयरेंस रेट 109 फ़ीसदी रहा. वर्चुअल जस्टिस क्लॉक के अनुसार साल 2025 में प्रदेश की जिला अदालतों में 6 लाख 70 हज़ार 37 नए मामले लिस्ट हुए. जिला अदालतों ने 2025 में 7 लाख 29 हज़ार 915 मामलों का निपटारा किया. वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की जिला अदालतों में 5 लाख 88 हज़ार 568 केस पेंडिंग हैं. इनमें से 2 लाख 85 हज़ार 748 केस 1 साल से कम अवधि वाले हैं.

9 हज़ार से अधिक मामले 11 से 20 वर्षों से अदालतों में पेंडिंग

राज्य की जिला अदालतों में 1 लाख 62 हज़ार 835 मामले 2 से 3 वर्षों से चल रहे हैं. वहीं, 4 से 5 वर्षों से चल रहे है मामलों की संख्या 61 हज़ार 944 है. इसके अलावा 68 हज़ार 660 मामले जिला अदालतों में 6 से 10 वर्षों से विचाराधीन हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 9 हज़ार 348 ऐसे मामले भी हैं जो 11 से 20 वर्षों से अदालतों में पेंडिंग हैं. 21 से 30 सालों से अदालत में चल रहे 31 मामले जिला अदालतों में पेंडिंग हैं. वहीं 2 मामले 30 साल से अधिक समय से जिला अदालत में पेंडिंग हैं.

