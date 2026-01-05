ETV Bharat / state

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की सीनियरिटी और सेवा शर्तों का मामला, HC ने सुरक्षित रखा फैसला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सीनियरिटी और सेवा शर्तों से जुड़े मामले में आज (सोमवार) हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें विधेयक 2024 को हाईकोर्ट में को चुनौती दी गई है. मामले पर आज दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हुई. हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें विधेयक 2024 को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस पूरी हो गई है. सरकारी कर्मचारियों के 447 जुड़े हुए मामलों पर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया भी पेश हुए. पटवालिया ने सरकार की ओर से अदालत में लंबी बहस की. इसके बाद महाधिवक्ता अनूप रतन की ओर से आर्ग्युमेंट किए गए. जिसका रिबटल आज वादी पक्ष की ओर से किया गया. इसके बाद मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुक्खू सरकार के विधेयक को HC में मिली चुनौती