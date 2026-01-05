ETV Bharat / state

हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की सीनियरिटी और सेवा शर्तों का मामला, HC ने सुरक्षित रखा फैसला

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 5, 2026 at 6:16 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सीनियरिटी और सेवा शर्तों से जुड़े मामले में आज (सोमवार) हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें विधेयक 2024 को हाईकोर्ट में को चुनौती दी गई है. मामले पर आज दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हुई.

हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें विधेयक 2024 को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस पूरी हो गई है. सरकारी कर्मचारियों के 447 जुड़े हुए मामलों पर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया भी पेश हुए.

पटवालिया ने सरकार की ओर से अदालत में लंबी बहस की. इसके बाद महाधिवक्ता अनूप रतन की ओर से आर्ग्युमेंट किए गए. जिसका रिबटल आज वादी पक्ष की ओर से किया गया. इसके बाद मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुक्खू सरकार के विधेयक को HC में मिली चुनौती

साल 2024 के दिसंबर महीने में शीतकालीन सत्र के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 पारित किया था. इस विधेयक के पारित होने से 2003 के बाद नियमित होने से पहले अनुबंध अवधि काटने वाले व्यक्तियों को बैक डेट से वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक-2024 को उच्च न्यायालय में चुनौती दी.

अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट अवधि से बढ़ा विवाद

इससे पहले प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के अनुबंध की समय अवधि अलग-अलग होने के बाद वरिष्ठता और वित्तीय लाभ को लेकर सरकारी कर्मचारी अदालत पहुंचे थे. शुरुआत में एग्रीमेंट पॉलिसी के तहत कमीशन पास कर्मचारियों को 8 साल बाद रेगुलर किया गया. इसके बाद अनुबंध अवधि को घटाकर 6 साल कर दिया गया.

बाद में इस अवधि को 5 साल किया गया था. अब 3 साल का कंट्रैक्ट पीरियड काटने के बाद कर्मियों को रेगुलर करने का प्रावधान है. भिन्न अनुबंध अवधि के खिलाफ कुछ कर्मचारी कोर्ट पहुंचे थे. इस पर हिमाचल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नियुक्ति की तारीख से भी वित्तीय लाभ देने का फैसला सुनाया था.

