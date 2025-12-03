ETV Bharat / state

विमल नेगी डेथ केस, आईएएस हरिकेश मीणा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

हिमाचल हाईकोर्ट में सीबीआई ने आईएएस हरिकेश मीणा की जमानत याचिका का विरोध किया.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 3, 2025

शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से जुड़े मामले में आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह मामले की सुनवाई कर रहे हैं. न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया. जांच एजेंसी सीबीआई ने अदालत के समक्ष आईएएस हरिकेश मीणा की जमानत का विरोध किया.

उल्लेखनीय है कि पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की रहस्यमयी स्थितियों में मौत हो गई थी. उनका शव बिलासपुर की गोविंद सागर झील के किनारे मिला था. विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने कारपोरेशन के उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. किरण नेगी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई थी. हाईकोर्ट के आदेश पर विमल नेगी की संदिग्ध मौत की जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया गया है.

इस मामले में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं. इससे पूर्व सीबीआई ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार जांच को प्रभावित कर रही है. उस समय राज्य सरकार ने कहा था कि सीबीआई जांच में उसका कोई दखल नहीं है. तब सीबीआई के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत याचिका की अवधि बढ़ा दी थी. उससे पहले अप्रैल माह से लेकर अब तक कई बार ये अंतरिम राहत के रूप में अवधि बढ़ी है.

फिलहाल बुधवार 3 दिसंबर को हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में पूर्व में राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था. बाद में जांच सीबीआई के पास गई थी. पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी 10 मार्च को लापता हो गए थे. बाद में 18 मार्च को उनका शव बिलासपुर की गोविंद सागर झील के किनारे मिला था. उनकी पत्नी किरण नेगी ने कारपोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा व निदेशक देस राज के खिलाफ विमल नेगी को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं.

IAS HARIKESH MEENA
HARIKESH MEENA BAIL PLEA
HIMACHAL HIGH COURT
HIGH COURT ON IAS BAIL PLEA
VIMAL NEGI DEATH CASE

