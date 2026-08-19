शिमला जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव मामला: 13 परिषद सदस्यों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश
2 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी शिमला में जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 7:45 AM IST
शिमला: शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चल रहे मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. मामले में मंगलवार, 18 अगस्त 2026 को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है. याचिका पर राज्य की ओर से जवाब फाइल कर दिया गया है. जिस पर अब अदालत कोई ऑर्डर जारी कर सकती है.
इससे पहले मामले पर सोमवार को भी सुनवाई हुई थी. फिर राज्य सरकार की ओर से मामले को एक दिन के लिए टालने का आग्रह किया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए. सरकार की ओर से याचिका का जवाब भी अदालत में दाखिल कर दिया गया था.
13 जिला परिषद सदस्यों ने दायर की याचिका
मामले में कुल 13 जिला परिषद सदस्यों की ओर से याचिका दायर की गई है. 11 भाजपा समर्थित समेत 2 निर्दलीय जिला परिषद सदस्य भी शामिल हैं. याचिकाकर्ताओं में रामपुर विधानसभा क्षेत्र के झाकड़ी वार्ड से सदस्य ममता, बगलाती वार्ड से रानु देवी याचिकाकर्ता हैं. वहीं, रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के कवार वॉर्ड से मनजीत सिंह, खशधार वॉर्ड से धर्मेंद्र सिंह और भलूण वार्ड से कल्पना देवी ने याचिक दायर की है. साथ ही जुब्बल-कोटखाई विधानसभा के टिककर वॉर्ड से भरत सिंह कलांटा (निर्दलीय) की ओर से याचिका दायर की गई है.
इसके साथ साथ चौपाल विधानसभा सीट के चड़ोली वॉर्ड से मन्नत तेगवान (निर्दलीय), चंदलोग- नेरूवा वॉर्ड से भोपींदर और गोरली-मड़ावग वॉर्ड से अतुल शर्मा की ओर से याचिका दायर की गई है. वहीं, ठियोग विधानसभा के टियाली वॉर्ड से सदस्य नेहा जगटा और कुमारसैन से तारा देवी याचिकाकर्ता हैं. कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के चमियाणा वॉर्ड से सदस्य खुश विक्रम सेन और शिमला (ग्रामीण) के खटनोल वार्ड से प्रभा उर्फ शिवानी याचिकाकर्ता के रूप में शामिल हैं.
शिमला में फंसा जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव का पेंच
हिमाचल में 31 मई 2026 को पंचायती राज चुनाव के परिणाम घोषित हुए थे. इसके बाद से लगभग सभी इकाइयों में चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई हैं. पूरे प्रदेश में प्रधान उप प्रधान और बीडीसी इकाइयों में चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसके अलावा 12 में से 11 जिलों को जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी मिल गए हैं. लेकिन, राजधानी शिमला के जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव का पेंच फंसा हुआ है. 25 सदस्यों वाली शिमला जिला परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं.
ये भी पढ़ें: शिमला को जारी जिला परिषद अध्यक्ष का इंतजार, सियासी गलियारे से अदालत की चौखट तक पहुंचा मामला
ये भी पढ़ें: भाजपा नेता की सुक्खू सरकार को चुनौती, 'दम है तो तत्काल करवाओ शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव'
ये भी पढ़ें: शिमला जिला परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में देरी का मामला, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और DC शिमला से मांगा जवाब