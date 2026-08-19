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शिमला जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव मामला: 13 परिषद सदस्यों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश

शिमला: शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चल रहे मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है. मामले में मंगलवार, 18 अगस्त 2026 को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही है. याचिका पर राज्य की ओर से जवाब फाइल कर दिया गया है. जिस पर अब अदालत कोई ऑर्डर जारी कर सकती है.

इससे पहले मामले पर सोमवार को भी सुनवाई हुई थी. फिर राज्य सरकार की ओर से मामले को एक दिन के लिए टालने का आग्रह किया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए. सरकार की ओर से याचिका का जवाब भी अदालत में दाखिल कर दिया गया था.

13 जिला परिषद सदस्यों ने दायर की याचिका

मामले में कुल 13 जिला परिषद सदस्यों की ओर से याचिका दायर की गई है. 11 भाजपा समर्थित समेत 2 निर्दलीय जिला परिषद सदस्य भी शामिल हैं. याचिकाकर्ताओं में रामपुर विधानसभा क्षेत्र के झाकड़ी वार्ड से सदस्य ममता, बगलाती वार्ड से रानु देवी याचिकाकर्ता हैं. वहीं, रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के कवार वॉर्ड से मनजीत सिंह, खशधार वॉर्ड से धर्मेंद्र सिंह और भलूण वार्ड से कल्पना देवी ने याचिक दायर की है. साथ ही जुब्बल-कोटखाई विधानसभा के टिककर वॉर्ड से भरत सिंह कलांटा (निर्दलीय) की ओर से याचिका दायर की गई है.