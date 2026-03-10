हर्ष महाजन को चुनाव को चुनौती देने वाला मामला, सिंघवी की इस मांग पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 10:49 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा के लिए चुने गए सासंद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में प्रार्थी कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की एक मांग से जुड़े आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अभिषेक मनु सिंघवी ने हर्ष महाजन की ओर से पेश किए जाने वाले कुछ गवाहों को गैरजरूरी बताते हुए, उन्हें सूची से हटाए जाने की मांग को लेकर आवेदन दाखिल किया था.
अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि, सांसद की ओर से गैर जरूरी गवाहों को बुलाए जाने से मामले के निपटारे में देरी होगी. साथ ही कहा है कि सांसद हर्ष महाजन द्वारा जानबूझ कर ऐसे गवाहों को बुलाने के लिए सूची सौंपी गई है जो बार बार तथ्यों की पुनरावृत्ति कर बयान दर्ज करवाएंगे. इससे मामले को लंबा लटकाने का प्रयास किया जा रहा है.
वहीं, इस दलील को नकारते हुए सांसद हर्ष महाजन की ओर से कहा गया था कि वास्तव में प्रार्थी ही मामले को लटकाना चाहता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका केस अदालत में टिकने योग्य नहीं है. सांसद हर्ष महाजन की ओर से कहा गया था कि उनका मामला कानूनी रूप से मजबूत है, फिर भी गिने चुने गवाहों को बुलाकर वह कोई मौका गवाना नहीं चाहते. हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह के समक्ष इस आवेदन पर सुनवाई हो रही है.
उल्लेखनीय है कि, अदालत में सांसद हर्ष महाजन की ओर से 16 गवाहों की सूची गवाही के लिए सौंपी गई है. पिछली सुनवाई को कोर्ट ने मेरिट के आधार पर इस मामले में फैसले के लिए ट्रायल शुरू करने के आदेश जारी किए थे. साथ ही मामले में लगाए दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए दोनों पक्षकारों को रजिस्ट्रार के समक्ष पिछले साल 26 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था. इसके बाद 10 दिनों के भीतर गवाहों की सूची दाखिल करने के आदेश दिए गए थे. इसके बाद सांसद हर्ष महाजन की ओर से सौंपी गई गवाहों की सूची से गैरजरूरी गवाहों को हटाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने आवेदन दिया गया है. अब हाई कोर्ट ने इस आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की तैयारी तेज, सुप्रीम कोर्ट की 31 मार्च को डेडलाइन पर राज्य चुनाव आयोग ने दिए ये निर्देश
ये भी पढ़ें: हिमाचल में रसोई गैस को लेकर अलर्ट मोड में सरकार, सभी जिलों से मांगी स्टॉक पोजिशन रिपोर्ट