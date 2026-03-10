ETV Bharat / state

हर्ष महाजन को चुनाव को चुनौती देने वाला मामला, सिंघवी की इस मांग पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा के लिए चुने गए सासंद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका में प्रार्थी कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की एक मांग से जुड़े आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अभिषेक मनु सिंघवी ने हर्ष महाजन की ओर से पेश किए जाने वाले कुछ गवाहों को गैरजरूरी बताते हुए, उन्हें सूची से हटाए जाने की मांग को लेकर आवेदन दाखिल किया था.

अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि, सांसद की ओर से गैर जरूरी गवाहों को बुलाए जाने से मामले के निपटारे में देरी होगी. साथ ही कहा है कि सांसद हर्ष महाजन द्वारा जानबूझ कर ऐसे गवाहों को बुलाने के लिए सूची सौंपी गई है जो बार बार तथ्यों की पुनरावृत्ति कर बयान दर्ज करवाएंगे. इससे मामले को लंबा लटकाने का प्रयास किया जा रहा है.

वहीं, इस दलील को नकारते हुए सांसद हर्ष महाजन की ओर से कहा गया था कि वास्तव में प्रार्थी ही मामले को लटकाना चाहता है क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका केस अदालत में टिकने योग्य नहीं है. सांसद हर्ष महाजन की ओर से कहा गया था कि उनका मामला कानूनी रूप से मजबूत है, फिर भी गिने चुने गवाहों को बुलाकर वह कोई मौका गवाना नहीं चाहते. हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह के समक्ष इस आवेदन पर सुनवाई हो रही है.