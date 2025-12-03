ETV Bharat / state

हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर, जानें कब-कब रहेगा अवकाश

हिमाचल हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट ने साल 2026 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी करने के साथ ही विंटर और समर वेकेशन की तारीख भी तय कर दी है. हिमाचल हाईकोर्ट में 12 जनवरी से 22 फरवरी तक विंटर वेकेशन रहेगा, जबकि 8 जून से 12 जून तक समर वेकेशन रहेगा. छुट्टियों के दौरान रजिस्ट्री खुली रहेगी, जिससे आवश्यक न्यायिक कार्य प्रभावित नहीं होंगे. हाई कोर्ट विंटर और समर वेकेशन/छुट्टियों के बाद सोमवार 23 फरवरी, 2026 और सोमवार 15 जून, 2026 से अपनी सिटिंग फिर से शुरू करेगा. हाई कोर्ट का ऑफिस विंटर और समर वेकेशन के दौरान खुला रहेगा. इस दौरान लोगों से पिटीशन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे जिन्हें वो पेश करना चाहते हैं. कोर्ट के सिविल अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी पिटीशन और एप्लीकेशन, जो अर्जेंट नहीं हैं, कोर्ट के दोबारा खुलने के बाद लिस्ट की जाएंगी. वेकेशन के दौरान माननीय वेकेशन जज अर्जेंट क्रिमिनल और सिविल मामलों की सुनवाई करते रहेंगे. छुट्टियों के दौरान लिमिटेशन एक्ट, 1963 के सेक्शन 4 के अनुसार लिमिटेशन को रेगुलेट किया जाएगा. समर और विंटर वेकेशन (ETV Bharat)