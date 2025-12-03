ETV Bharat / state

हिमाचल हाईकोर्ट ने जारी किया छुट्टियों का कैलेंडर, जानें कब-कब रहेगा अवकाश

हिमाचल हाईकोर्ट ने साल 2026 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया है. कैलेंडर के अनुसार अगले साल त्योहारों और विशेष अवसरों पर छुट्टियां रहेंगी.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल हाईकोर्ट ने साल 2026 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी करने के साथ ही विंटर और समर वेकेशन की तारीख भी तय कर दी है. हिमाचल हाईकोर्ट में 12 जनवरी से 22 फरवरी तक विंटर वेकेशन रहेगा, जबकि 8 जून से 12 जून तक समर वेकेशन रहेगा. छुट्टियों के दौरान रजिस्ट्री खुली रहेगी, जिससे आवश्यक न्यायिक कार्य प्रभावित नहीं होंगे.

हाई कोर्ट विंटर और समर वेकेशन/छुट्टियों के बाद सोमवार 23 फरवरी, 2026 और सोमवार 15 जून, 2026 से अपनी सिटिंग फिर से शुरू करेगा. हाई कोर्ट का ऑफिस विंटर और समर वेकेशन के दौरान खुला रहेगा. इस दौरान लोगों से पिटीशन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे जिन्हें वो पेश करना चाहते हैं. कोर्ट के सिविल अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी पिटीशन और एप्लीकेशन, जो अर्जेंट नहीं हैं, कोर्ट के दोबारा खुलने के बाद लिस्ट की जाएंगी. वेकेशन के दौरान माननीय वेकेशन जज अर्जेंट क्रिमिनल और सिविल मामलों की सुनवाई करते रहेंगे. छुट्टियों के दौरान लिमिटेशन एक्ट, 1963 के सेक्शन 4 के अनुसार लिमिटेशन को रेगुलेट किया जाएगा.

समर और विंटर वेकेशन
समर और विंटर वेकेशन (ETV Bharat)

छुट्टियों का कैलेंडर जारी

वहीं, हिमाचल हाईकोर्ट ने 2026 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर भी जारी किया है. इस कैलेंडर के अनुसार अगले साल त्योहारों और विशेष अवसरों पर भी छुट्टियां रहेंगी. गणतंत्र दिवस, 4 मार्च को होली, 21 मार्च को ईद-उल-फित्तर, 26 मार्च को रामनवमी, 27 मार्च को हाईकोर्ट हॉलीडे, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 13 अप्रैल को हाईकोर्ट हॉलीडे, 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस का अवकाश रहेगा.

छुट्टियों का कैलेंडर
छुट्टियों का कैलेंडर (ETV Bharat)

1 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 27 मई को ईद-उल-जुहा, 26 जून को मुहर्रम, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 28 अगस्त को रक्षाबंधन, 4 सितंबर को जन्माष्टमी, 2 अक्तूबर को गांधी जयंती, 19 से 24 अक्तूबर तक दशहरा अवकाश, 7 से 10 नवम्बर तक दिवाली, 11 से 13 नवम्बर तक हाईकोर्ट हॉलीडे, 24 नवम्बर को गुरु नानक देव जयंती और 25 दिसम्बर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी. कैलेंडर के अनुसार रविवार और महीने के दूसरे शनिवार को अवकाश रहेगा. वहीं, समर और विंटर वेकेशन के दौरान रजिस्ट्री खुली रहेगी.

ये भी पढ़ें: संजौली मस्जिद मामला, ऊपरी मंजिलें हटाने के आदेश, निचली 2 मंजिलों पर यथास्थिति, 9 मार्च को अगली सुनवाई

TAGGED:

HIMACHAL HIGH COURT
HIGH COURT HOLIDAY CALENDAR
COURT HOLIDAY CALENDAR
HIGH COURT SUMMER WINTER VACATION
HIMACHAL HIGH COURT HOLIDAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.