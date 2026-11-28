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हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला, याचिका को किया खारिज

हिमाचल हाईकोर्ट ( FILE PHOTO )

सिरमौर: गिरिपार हाटी समुदाय के ST दर्जे को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. HC ने अपने फैसले में कहा संसद के बने कानून से समुदाय को कोर्ट एक्सक्लूड नहीं कर सकता. हाई कोर्ट ने समान मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया. हाईकोर्ट ने कहा संसद से दिए गए अधिकार पर निर्णय करना न्यायालय के दायरे में नहीं है.

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा की खंडपीठ के फैसले पर न केवल गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय, बल्कि पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थी. दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के बाद इस निर्णय को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की ओर से सिविल रिट याचिका दाखिल कर हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने के फैसले पर सवाल उठाए गए थे. याचिकाकर्ताओं का मामला अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने से क्षेत्र में अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों और हितों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा है. इसी याचिका पर सुनवाई के बाद अब अदालत अंतिम फैसला सुनाने जा रही है.

इस मामले में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पक्षकार बनाया गया है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजातीय विकास विभाग और प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग को भी पार्टी बनाया गया है. हाटी विकास मंच हिमाचल को बनाया गया था पक्षकार वहीं, हाटी समुदाय की ओर से हाटी समिति केंद्रीय कार्यकारिणी गिरिपार क्षेत्र और हाटी विकास मंच हिमाचल प्रदेश को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है. इनके अलावा सिरमौर जिले के कुछ स्थानीय लोगों को भी प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक शर्मा पैरवी कर रहे हैं. अब हाईकोर्ट के अंतिम फैसले से इस लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवाद की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है. 2022 में पारित हुआ था बिल गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने संसद हाटी समुदाय से जुड़ा बिल पारित करवाया था. दिसंबर 2022 में लोकसभा के शीतकालीन सत्र और फिर जुलाई 2023 में मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा से हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने वाला बिल पास हुआ था. जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर इसे 4 अगस्त 2023 को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था.