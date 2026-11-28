हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने पर हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला, याचिका को किया खारिज
सिरमौर के गिरिपार हाटी समुदाय के एसटी दर्जे को चुनौती देने वाली याचिका को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 12:05 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 12:13 PM IST
सिरमौर: गिरिपार हाटी समुदाय के ST दर्जे को चुनौती देने वाली याचिका पर हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की याचिका को ख़ारिज कर दिया है. HC ने अपने फैसले में कहा संसद के बने कानून से समुदाय को कोर्ट एक्सक्लूड नहीं कर सकता. हाई कोर्ट ने समान मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया. हाईकोर्ट ने कहा संसद से दिए गए अधिकार पर निर्णय करना न्यायालय के दायरे में नहीं है.
वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा की खंडपीठ के फैसले पर न केवल गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय, बल्कि पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थी. दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के बाद इस निर्णय को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की ओर से सिविल रिट याचिका दाखिल कर हाटी समुदाय को ST का दर्जा देने के फैसले पर सवाल उठाए गए थे. याचिकाकर्ताओं का मामला अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने से क्षेत्र में अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकारों और हितों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा है. इसी याचिका पर सुनवाई के बाद अब अदालत अंतिम फैसला सुनाने जा रही है.
इस मामले में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को पक्षकार बनाया गया है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजातीय विकास विभाग और प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग को भी पार्टी बनाया गया है.
हाटी विकास मंच हिमाचल को बनाया गया था पक्षकार
वहीं, हाटी समुदाय की ओर से हाटी समिति केंद्रीय कार्यकारिणी गिरिपार क्षेत्र और हाटी विकास मंच हिमाचल प्रदेश को भी मामले में पक्षकार बनाया गया है. इनके अलावा सिरमौर जिले के कुछ स्थानीय लोगों को भी प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक शर्मा पैरवी कर रहे हैं. अब हाईकोर्ट के अंतिम फैसले से इस लंबे समय से चले आ रहे कानूनी विवाद की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.
2022 में पारित हुआ था बिल
गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार ने संसद हाटी समुदाय से जुड़ा बिल पारित करवाया था. दिसंबर 2022 में लोकसभा के शीतकालीन सत्र और फिर जुलाई 2023 में मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा से हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने वाला बिल पास हुआ था. जिसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर इसे 4 अगस्त 2023 को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था.
गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने किया था विरोध
सिरमौर जिले की ही गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने इसका विरोध किया था और हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के खिलाफ हाइकोर्ट का रुख किया था. जिसके बाद नवंबर 2023 में हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई के लायक पाया और केंद्र सरकार से जुड़े मंत्रालयों के साथ-साथ हिमाचल सरकार को भी नोटिस जारी किया था. उसके बाद से इस मामले पर सुनवाई चल रही थी.
बीजेपी नेता बलदेव तोमर ने कोर्ट के इस निर्णय पर फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा 'सत्यमेव जयते! हाटी समाज के संघर्ष और एकजुटता की ऐतिहासिक जीत! वर्षों का इंतज़ार, लंबा संघर्ष और अपने अधिकारों के लिए अटूट विश्वास, आज हाटी समाज की एकजुट आवाज़ को न्याय मिला. यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे हाटी समुदाय के संघर्ष, धैर्य और एकता की जीत है. हाटी समाज के सभी भाइयों-बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.'
छह दशक से चल रही थी मांग
दरअसल हिमाचल के सिरमौर जिले के गिरिपार का हाटी समुदाय कई दशकों से इसकी मांग कर रहा था. हाटी समुदाय के नुमाइंदों और इसके पक्षधर बताते हैं कि हिमाचल का गिरिपार और उत्तराखंड का जौनसार बावर इलाका भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एक ही जैसा है, जबकि जौनसार बावर को 1967 में ही जनजातीय दर्जा मिल गया था. हाटी समुदाय बीते करीब 6 दशक से इसकी मांग कर रहा था.
साल 2023 में इस बिल पर चर्चा के दौरान हिमाचल के राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने इसका समर्थन करते हुए भी जौसार बावर का जिक्र किया था. तब उन्होंने बताया था कि जौनसारी समुदाय की आबादी 88 हजार है जबकि हाटी समुदाय की आबादी 1.60 लाख के करीब है. गिरिपार का इलाका काफी दुर्गम है जहां रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है.
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