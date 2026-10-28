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HPERC में चेयरमैन नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार का चयन प्रक्रिया रद्द करने का आदेश निरस्त

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (HPERC) के चेयरमैन पद की चयन प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने पंकज राय की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए सरकार के 16 सितंबर 2025 के निर्णय और इससे संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि आयोग के चेयरपर्सन की नियुक्ति की प्रक्रिया 14 सितंबर 2025 को चयन समिति की ओर से की गई सिफारिशों के आधार पर 10 नवंबर 2026 तक पूरी की जाए.

क्या है पूरा मामला? मामले के अनुसार, राज्य सरकार ने 14 अगस्त 2025 को HPERC के चेयरमैन पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. कुल 16 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनमें से 12 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए. चयन समिति ने साक्षात्कार और उम्मीदवारों की योग्यता एवं अनुभव का आकलन करने के बाद पंकज राय और राजीव सूद के नामों की सिफारिश की थी. हालांकि, राज्य सरकार ने 16 सितंबर 2025 को इस पैनल को स्वीकार नहीं किया और बाद में अधिसूचना जारी कर चयन प्रक्रिया रद्द कर दी. इसी निर्णय को पंकज राय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.