HPERC में चेयरमैन नियुक्ति पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार का चयन प्रक्रिया रद्द करने का आदेश निरस्त
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, संबंधित कानूनी प्रावधानों, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर विचार करने के बाद पाया राज्य सरकार की कार्रवाई मनमानी थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:51 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (HPERC) के चेयरमैन पद की चयन प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने पंकज राय की ओर से दायर याचिका पर फैसला सुनाते हुए सरकार के 16 सितंबर 2025 के निर्णय और इससे संबंधित अधिसूचना को रद्द कर दिया. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि आयोग के चेयरपर्सन की नियुक्ति की प्रक्रिया 14 सितंबर 2025 को चयन समिति की ओर से की गई सिफारिशों के आधार पर 10 नवंबर 2026 तक पूरी की जाए.
क्या है पूरा मामला?
मामले के अनुसार, राज्य सरकार ने 14 अगस्त 2025 को HPERC के चेयरमैन पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. कुल 16 उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिनमें से 12 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए. चयन समिति ने साक्षात्कार और उम्मीदवारों की योग्यता एवं अनुभव का आकलन करने के बाद पंकज राय और राजीव सूद के नामों की सिफारिश की थी. हालांकि, राज्य सरकार ने 16 सितंबर 2025 को इस पैनल को स्वीकार नहीं किया और बाद में अधिसूचना जारी कर चयन प्रक्रिया रद्द कर दी. इसी निर्णय को पंकज राय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, संबंधित कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर विचार करने के बाद पाया कि राज्य सरकार की कार्रवाई मनमानी थी और कानून के तहत सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार का संबंधित निर्णय मनमाना और अतार्किक होने के कारण टिकाऊ नहीं है. अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए 16 सितंबर 2025 के निर्णय और 30 सितंबर 2025 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया.
साथ ही, राज्य सरकार को निर्देश दिया कि HPERC के चेयरपर्सन की नियुक्ति की प्रक्रिया 14 सितंबर 2025 की चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर 10 नवंबर 2026 तक पूरी की जाए. इस फैसले के साथ हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया रद्द करने के सरकार के निर्णय को कानूनी रूप से अस्वीकार्य ठहराया है. हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में पंकज राय को सीधे चेयरमैन नियुक्त करने का निर्देश नहीं दिया, बल्कि चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित समयसीमा में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है.
अदालत में दलील
याचिका में पंकज राय की ओर से अदालत में दलील दी गई कि विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करना चयन समिति का काम है. समिति ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार साक्षात्कार लेने और उम्मीदवारों की योग्यता एवं अनुभव पर विचार करने के बाद दो नामों की सिफारिश की थी. याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्य सरकार को सिफारिश किए गए पैनल में से नियुक्ति के लिए उम्मीदवार चुनना था, न कि अपनी ओर से वरिष्ठता और अन्य आधारों पर पूरी चयन प्रक्रिया रद्द कर देना.
वहीं, प्रदेश सरकार ने अदालत में दलील दी कि चयन समिति की सिफारिश में पर्याप्त कारण दर्ज नहीं किए गए थे और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों तथा बिजली क्षेत्र में अधिक अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों पर उचित विचार नहीं हुआ. सरकार ने यह भी कहा कि चयन समिति के गठन और विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया में त्रुटियां थीं. इसके अतिरिक्त, राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव, वरिष्ठता और संस्थागत जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना आवश्यक है. सरकार ने अपने निर्णय को जनहित और प्रशासनिक नीति से जुड़ा मामला बताया. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता ने इन आधारों को चुनौती देते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसे आधारों पर पूरे पैनल को रद्द करना कानून के अनुरूप नहीं था.
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