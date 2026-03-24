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पूर्व असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन की जमानत याचिका खारिज, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला

हिमाचल हाईकोर्ट ने पूर्व असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन की जमानत याचिका की खारिज की.

पूर्व असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन
पूर्व असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन (FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 8:47 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में प्रार्थी निशांत सरीन की तरफ से अपनी जमानत याचिका वापस लेने पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया. उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय ने स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन को गिरफ्तार किया था. निशांत सरीन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चंडीगढ़ जोन ने जून 2025 में निशांत सरीन, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के हरियाणा और पंजाब में स्थित सात आवासीय, वाणिज्यिक परिसरों और सरकारी कार्यालयों में तलाशी अभियान चलाया था. यह तलाशी सरीन के सहायक बद्दी के ड्रग कंट्रोलर के रूप में तैनात रहते हुए व्यक्तिगत लाभ, भ्रष्टाचार और रिश्वत के लिए आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने से संबंधित एक मामले की गई थी.

ईडी की तलाशी कार्रवाई के दौरान महत्वपूर्ण दवा लाइसेंस, फार्मास्युटिकल कंपनियों को जारी किए क्लीयरेंस, संपत्ति के दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, पैन ड्राइव भी जब्त किए गए थे. कथिततौर पर तलाशी कार्रवाई के दौरान निशांत सरीन और उनके परिवार के सदस्यों के लगभग लाखों रुपये मूल्य के दो वाहन, 40 से अधिक बैंक खाते/एफडीआर और तीन लॉकर फ्रीज किए गए.

जांच में सामने आया था कि निशांत सरीन ने 1 अप्रैल 2002 से 21 अगस्त 2019 तक की जांच अवधि में अपने ज्ञात आय स्रोतों से अधिक मूल्य की संपत्ति अर्जित की. बाद में प्रार्थी ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. फिर याचिका को वापस लेने पर अदालत ने उसे खारिज कर दिया.

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NISHANT SAREEN
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