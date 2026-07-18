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हिमाचल हाईकोर्ट का कड़ा संदेश, ड्रग्स से देश की संप्रभुता, अर्थव्यवस्था व सेहत को नुकसान, आरोपी की जमानत याचिका खारिज

शिमला: नशे के खिलाफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक कड़ा संदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी के कारण देश की संप्रभुता, अर्थव्यवस्था और सेहत को नुकसान पहुंचता है. ऐसे में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जा सकती है. इस महत्वपूर्ण और सख्त संदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने एक नशा तस्कर की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

आरोपी ने याचिका में कहा था कि उसे दो साल का समय जेल में हो चुका है और मामले की जांच ढीली है. ऐसे में उसे जमानत दी जाए. हाईकोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और कहा कि नशे के खिलाफ सख्ती जरूरी है. मामले के अनुसार नशा तस्कर दो साल पहले बस में सवा किलो चरस के साथ पकड़ा गया था. हाईकोर्ट ने न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन शर्मा ने चंबा जिला के रहने वाले सूरज कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.

मामले के अनुसार सरकारी पक्ष ने बताया कि दो साल पहले 6 मार्च को चंबा पुलिस ने एक टीम को गश्त पर तैनात किया था. टीम ने तुनुहट्टी पुलिस चेक पोस्ट पर नाका लगाया हुआ था. सुबह के समय चंबा से पठानकोट जा रही एचआरटीसी की बस को चैकिंग के लिए रोका गया. पुलिस टीम ने सरकारी बस की सीट नंबर 41 पर बैठे आरोपी सूरज कुमार की तलाशी ली. तलाशी के दौरान सूरज के पास मौजूद बैग से 1 किलो 126 ग्राम चरस/कैनबिस बरामद हुई. पुलिस ने मौके की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी सूरज कुमार और उसके दो साथियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन चुवाड़ी में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था.