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पत्नी भरण-पोषण और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाए तो ये पति के खिलाफ क्रूरता नहीं, फैमिली मैटर में हाईकोर्ट की बड़ी व्यवस्था

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पारिवारिक मामलों से जुड़े केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी है. अदालत ने कहा कि यदि पत्नी भरण-पोषण और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाए तो इसे पति के खिलाफ क्रूरता नहीं कहा जा सकता. अदालत ने कहा कि यदि कोई परेशान पत्नी अपने अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता चुनती है तो इसे पति के प्रति मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल व न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने यह भी कहा कि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी विवाहित महिला अपने नवजात बच्चे के साथ बिना किसी गंभीर या प्रतिकूल परिस्थिति में अपना वैवाहिक घर और पति का साथ नहीं छोड़ती है. इसके साथ ही खंडपीठ ने मामले में पति की तरफ से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने निचली अदालत (फैमिली कोर्ट मंडी) के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पति की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया गया था. मामले के अनुसार दंपत्ति की शादी 19 अप्रैल 2015 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी. दोनों को एक बेटा है. शादी के समय महिला चंडीगढ़ में जीएनएम (नर्सिंग) की ट्रेनिंग कर रही थी. पति ने याचिका में आरोप लगाया था कि पत्नी ट्रेनिंग के बाद उसके साथ रहने के बजाय अधिकांश समय अपने मायके में ही रहती थी और अकसर झगड़ा करती थी. उसने यह भी दावा किया कि पत्नी ने उसके खिलाफ तय धारा में भरण-पोषण और घरेलू हिंसा कानून के तहत झूठे केस दर्ज कराए हैं, जो मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है. दूसरी तरफ पत्नी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पति उसे बेरहमी से पीटता और प्रताड़ित करता था. इस कारण उसे अपने मायके में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दाखिल मामला सही पाया गया था और घुमारवीं की अदालत ने उसके पक्ष में 2,000 मासिक भरण-पोषण, 5,000 मुआवजा और रहने के लिए कमरा देने का आदेश सुनाया था.