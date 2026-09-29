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पत्नी भरण-पोषण और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाए तो ये पति के खिलाफ क्रूरता नहीं, फैमिली मैटर में हाईकोर्ट की बड़ी व्यवस्था

हिमाचल हाईकोर्ट ने फैमिली मैटर से जुड़े एक मामले में पति की तरफ से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 9:58 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पारिवारिक मामलों से जुड़े केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था दी है. अदालत ने कहा कि यदि पत्नी भरण-पोषण और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाए तो इसे पति के खिलाफ क्रूरता नहीं कहा जा सकता. अदालत ने कहा कि यदि कोई परेशान पत्नी अपने अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता चुनती है तो इसे पति के प्रति मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल व न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने यह भी कहा कि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी विवाहित महिला अपने नवजात बच्चे के साथ बिना किसी गंभीर या प्रतिकूल परिस्थिति में अपना वैवाहिक घर और पति का साथ नहीं छोड़ती है.

इसके साथ ही खंडपीठ ने मामले में पति की तरफ से दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने निचली अदालत (फैमिली कोर्ट मंडी) के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पति की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया गया था. मामले के अनुसार दंपत्ति की शादी 19 अप्रैल 2015 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी. दोनों को एक बेटा है. शादी के समय महिला चंडीगढ़ में जीएनएम (नर्सिंग) की ट्रेनिंग कर रही थी.

पति ने याचिका में आरोप लगाया था कि पत्नी ट्रेनिंग के बाद उसके साथ रहने के बजाय अधिकांश समय अपने मायके में ही रहती थी और अकसर झगड़ा करती थी. उसने यह भी दावा किया कि पत्नी ने उसके खिलाफ तय धारा में भरण-पोषण और घरेलू हिंसा कानून के तहत झूठे केस दर्ज कराए हैं, जो मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है.

दूसरी तरफ पत्नी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पति उसे बेरहमी से पीटता और प्रताड़ित करता था. इस कारण उसे अपने मायके में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा. हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दाखिल मामला सही पाया गया था और घुमारवीं की अदालत ने उसके पक्ष में 2,000 मासिक भरण-पोषण, 5,000 मुआवजा और रहने के लिए कमरा देने का आदेश सुनाया था.

अदालत ने कहा कि सक्षम न्यायालय द्वारा पत्नी को घरेलू हिंसा की शिकार मानना ही पति के उन दावों को खारिज करता है, जिसमें उसने इन मुकदमों को झूठा कहा था. एक पीड़ित पत्नी यदि गुजारे-भत्ते और आश्रय के लिए वैधानिक कानूनी उपचारों का सहारा ले तो उसे किसी भी तरह से पति के प्रति क्रूरता नहीं कहा जा सकता.

अदालत ने हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स (हिमाचल प्रदेश) रूल्स, 1982 का हवाला देते हुए कहा कि जब क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा जाता है, तो याचिका में क्रूरता की विशिष्ट घटनाओं, तारीख, समय और स्थान का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है. केवल यह कह देना कि पत्नी का व्यवहार असहनीय था या वह झगड़ा करती थी, ये तलाक का आधार नहीं बन सकता. पति के आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट थे. केस की सुनवाई करते समय खंडपीठ तब हैरान रह गई जब जिरह के दौरान पति ने स्वीकार किया कि उसे अपने सगे बेटे की जन्मतिथि तक मालूम नहीं है.

पीठ ने कहा कि यह व्यवहार अपने ही बच्चे के प्रति घोर उदासीनता और लापरवाही को दर्शाता है न कि वैवाहिक दायित्वों को निभाने की इच्छा को. अदालत ने यह भी पाया कि पति ने अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए कभी भी पंचायत, गांव के बुजुर्गों या किसी सम्मानित व्यक्ति की मदद नहीं ली और न ही कभी अदालत में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए कोई कानूनी केस दायर किया.

हाईकोर्ट ने माना कि चूंकि पत्नी को पति के बुरे व्यवहार और शारीरिक हिंसा के कारण अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था, इसलिए पति इस मामले में परित्याग के आधार पर भी तलाक का हकदार नहीं है. इन तमाम तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने पति की अपील को खारिज कर दिया और मंडी फैमिली कोर्ट के फैसले की पुष्टि की.

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