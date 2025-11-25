ETV Bharat / state

ऊपरी शिमला की टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क का मामला, हाईकोर्ट ने खारिज किया सरकार का टेंडर रद्द करने वाला फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊपरी शिमला की अहम सड़क टिक्कर-जरोल-खमाड़ी की अपग्रेडेशन को लेकर टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा सरकार का फैसला खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से इस सड़क का ठेका सबसे कम टेंडर रकम भरने वाले को न देने वाले फैसले को मनमाना बताया है. अदालत ने उक्त सड़क के अपग्रेडेशन वर्क का ठेका सबसे कम टेंडर रकम भरने वाल ठेकेदार नरेश कुमार विज को न देने को मनमाना, गलत व अनुचित ठहराया है. टिक्कर-जरोल-गाहन-ननखड़ी-खमाड़ी रोड 52 किलोमीटर लंबा है. राज्य सरकार ने इस सड़क की टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया था.

मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सरकार के फैसले को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने सरकार को सबसे कम टेंडर रकम भरने वाले याचिकाकर्ता की बिड को स्वीकार करने के लिए कहा है. साथ ही कहा कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई 52 करोड़, 27 लाख, 41 हजार 17 रुपए की तय रकम के अनुसार काम पूरा करे

अदालत ने टेंडर रद्द करने वाली सरकार की कार्रवाई को पूरी तरह से मनमाना और गलत ठहराया और कहा कि इसमें न्यायालय को दखल देने की जरूरत है. हाईकोर्ट ने नरेश विज की याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रार्थी की फाइनेंशियल बिड को मंजूरी न देने का कोई सही कारण नहीं दिखता है. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि टेंडर से जुड़ा कोई फैसला मनमाना और गलत है, तो अदालत संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में हिचकिचाएगी नहीं.

इस मामले में प्रार्थी ने राज्य सरकार के 9 जुलाई के ऑफिस ऑर्डर को चुनौती दी थी, जिसके तहत उपरोक्त सड़क के अपग्रेडेशन के लिए जारी टेंडर प्रोसेस को बिना मंजूरी के वापस कर दिया गया था. लोक निर्माण विभाग ने सड़क की अपग्रेडेशन के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे. प्रार्थी समेत 9 बिडर्स ने निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लिया. टेक्निकल बिड में सिर्फ पांच बिडर्स ही सफल हुए थे. चूंकि प्रार्थी नरेश विज टेक्निकल बिड में सफल हुआ था, इसलिए उसे कार्य के लिए उपयुक्त माना गया.