ऊपरी शिमला की टिक्कर-जरोल-खमाड़ी सड़क का मामला, हाईकोर्ट ने खारिज किया सरकार का टेंडर रद्द करने वाला फैसला
इस सड़क के लिए केंद्र सरकार ने 54.87 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 11:13 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ऊपरी शिमला की अहम सड़क टिक्कर-जरोल-खमाड़ी की अपग्रेडेशन को लेकर टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा सरकार का फैसला खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से इस सड़क का ठेका सबसे कम टेंडर रकम भरने वाले को न देने वाले फैसले को मनमाना बताया है. अदालत ने उक्त सड़क के अपग्रेडेशन वर्क का ठेका सबसे कम टेंडर रकम भरने वाल ठेकेदार नरेश कुमार विज को न देने को मनमाना, गलत व अनुचित ठहराया है. टिक्कर-जरोल-गाहन-ननखड़ी-खमाड़ी रोड 52 किलोमीटर लंबा है. राज्य सरकार ने इस सड़क की टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया था.
मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सरकार के फैसले को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने सरकार को सबसे कम टेंडर रकम भरने वाले याचिकाकर्ता की बिड को स्वीकार करने के लिए कहा है. साथ ही कहा कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई 52 करोड़, 27 लाख, 41 हजार 17 रुपए की तय रकम के अनुसार काम पूरा करे
अदालत ने टेंडर रद्द करने वाली सरकार की कार्रवाई को पूरी तरह से मनमाना और गलत ठहराया और कहा कि इसमें न्यायालय को दखल देने की जरूरत है. हाईकोर्ट ने नरेश विज की याचिका को स्वीकारते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रार्थी की फाइनेंशियल बिड को मंजूरी न देने का कोई सही कारण नहीं दिखता है. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि टेंडर से जुड़ा कोई फैसला मनमाना और गलत है, तो अदालत संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में हिचकिचाएगी नहीं.
इस मामले में प्रार्थी ने राज्य सरकार के 9 जुलाई के ऑफिस ऑर्डर को चुनौती दी थी, जिसके तहत उपरोक्त सड़क के अपग्रेडेशन के लिए जारी टेंडर प्रोसेस को बिना मंजूरी के वापस कर दिया गया था. लोक निर्माण विभाग ने सड़क की अपग्रेडेशन के लिए टेंडर आमंत्रित किए थे. प्रार्थी समेत 9 बिडर्स ने निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लिया. टेक्निकल बिड में सिर्फ पांच बिडर्स ही सफल हुए थे. चूंकि प्रार्थी नरेश विज टेक्निकल बिड में सफल हुआ था, इसलिए उसे कार्य के लिए उपयुक्त माना गया.
विभाग ने 10 जून 2025 को फाइनेंशियल बिड खोली और प्रार्थी सबसे कम बिड करने वाला पाया गया. प्रार्थी ने बिड में जो रकम अंकित की थी, वह टेंडर में डाली गई रकम से 3.91 फीसदी अधिक थी. काम पूरा करने के लिए कुल रकम 52 करोड़, 40 लाख, 32 हजार 232 रुपए थी. सबसे कम बिड करने वाले प्रार्थी ने 54 करोड़, 45 लाख, 21 हजार 892 रुपए की रकम कोट की थी, जो टेंडर में डाली गई रकम से 3.91 प्रतिशत अधिक है. लेकिन, जब प्रार्थी को सबसे कम बोली लगाने वाला पाए जाने के बावजूद ठेका नहीं दिया गया, तो उसने 23 जून 2025 को चीफ इंजीनियर के सामने एक प्रतिवेदन दिया कि उसे टेंडर आवंटित करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए.
उसकी मांग मानने के बजाय, पूरा टेंडर प्रोसेस रद्द कर दिया गया और 9 जुलाई 2025 के कार्यालय आदेश में नए टेंडर बुलाने का ऑर्डर दिया गया. इस आदेश को प्रार्थी ने अदालत में चुनौती दी थी. बता दें कि उक्त सड़क के लिए केंद्र सरकार ने 54.87 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है. भारत सरकार से राशि स्वीकृत होने के बाद चीफ इंजीनियर ने 29 नवंबर 2024 के पत्र के माध्यम से 52 करोड़, 40 लाख, 32,232 रुपये की राशि के लिए इस काम को मंजूरी दी है.
ये भी पढ़ें: लुहरी विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्ती, हाईकोर्ट ने दिए लीगल एक्शन के आदेश
ये भी पढ़ें: शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले अफसरशाही में भारी फेरबदल, 19 HAS की हुई ट्रांसफर