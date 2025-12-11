ETV Bharat / state

चिट्टा तस्करी के आरोपी संदीप शाह की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चिट्टा तस्करी के आरोपी संदीप शाह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, ड्रग्स की समस्या और इससे होने वाले दुष्प्रभाव देश में एक राष्ट्रीय संकट बन गए हैं. याचिकाकर्ता के इतिहास देखते हुए ऐसा लगता है कि अगर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी की रक्षा की जाती है, तो यह समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

हाईकोर्ट ने कहा कि, यह देश खासकर हिमाचल प्रदेश नशे की समस्या से जूझ रहा है. पहाड़ी राज्य के अधिकांश युवा ड्रग माफिया के चंगुल में हैं. माता-पिता अब अपने बच्चों के करियर को लेकर चिंतित नहीं हैं, बल्कि वे इस बात को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं कि उनके बच्चे ड्रग्स की लत में न पड़ जाएं.

मामले में पुलिस द्वारा रखे तथ्यों के अनुसार, चिट्टे के इस पूरे नेक्सस में मौजूदा जमानत याचिकाकर्ता संदीप शाह की मुख्य भूमिका है. संदीप शाह और अन्य आरोपी वीर सिंह दिल्ली से कूरियर द्वारा शिमला में चिट्टा मंगवाता था और फिर उसे बेचता था. एक अन्य व्यक्ति संतोष कुमार वीर सिंह की मदद करता था और आरोपी प्रहलाद सिंह अपनी मां चंपा देवी के बैंक खाते का इस्तेमाल करके वित्तीय लेनदेन करता था.