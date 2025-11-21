ETV Bharat / state

विमल नेगी डेथ केस, IAS मीणा की याचिका में सरकार को पक्षकार बनाने के खिलाफ आवेदन खारिज, 26 तक बढ़ी जमानत अवधि

सीबीआई ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा जांच को प्रभावित करने और एजेंसी के अधिकारियों के साथ सहयोग न करने के आरोप लगाए थे. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने जमानत याचिका में दायर आवेदन का निपटारा करते हुए सीबीआई को नई स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आईएएस मीणा की अग्रिम जमानत अवधि 26 नवंबर तक बढ़ा दी है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़े मामले में एचपी पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी व आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा की जमानत याचिका में सरकार को पक्षकार बनाए जाने के विरुद्ध दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया है. हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के अदालत के फैसले के मद्देनजर हरिकेश मीणा की अग्रिम जमानत याचिका में राज्य सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने या सुनवाई के दौरान अपने तर्कों को संबोधित करने का कोई अधिकार नहीं है.

मामले में सीबीआई का कहना था कि अगर राज्य को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, तो सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा. आवेदन में यह दलील दी गई थी कि जब जांच सीबीआई को सौंप दी गई है तो इन कार्यवाहियों में सरकार का पक्षकार बनने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा. कारण ये बताया गया कि चूंकि राज्य कार्यवाही/जांच से अवगत नहीं है और राज्य केवल अपनी एसआईटी के आचरण को उचित ठहरा रहा होगा.

वहीं, राज्य सरकार का कहना था कि उसके अधिकारियों को सीबीआई ने दिल्ली में बुलाया था. सीबीआई का कैंप कार्यालय शिमला में है, ऐसे में उनकी जांच शिमला में भी की जा सकती है. राज्य द्वारा गठित एसआईटी ने पूरा रिकॉर्ड सीबीआई को सौंप दिया है. सरकार ने यह भी आशंका जताई थी कि सीबीआई राज्य की ईमानदार और विवेकपूर्ण कार्रवाई को गुप्त इरादे से फंसाना चाहती है. कोर्ट ने आवेदन खारिज करते हुए कहा सीबीआई यह नहीं बता सकी कि जमानत आवेदन में राज्य की मात्र उपस्थिति से ही कैसे जांच में बाधा पैदा होगी? अदालत ने ये भी कहा कि सीबीआई द्वारा की जा रही जांच को राज्य सरकार कैसे प्रभावित करेगी? इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पक्षकार बनाने के खिलाफ दाखिल आवेदन खारिज कर दिया.