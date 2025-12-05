ETV Bharat / state

पंचायती राज एक्ट में जिला परिषद व पंचायत समितियों के परिसीमन को लेकर संशोधित प्रावधान खारिज, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती राज एक्ट में जिला परिषद व पंचायत समितियों के परिसीमन को लेकर बड़ा फैसला दिया है.

Himachal High Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 8:02 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 8:07 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पंचायती राज एक्ट में जिला परिषद व पंचायत समितियों के परिसीमन यानी डी-लिमिटेशन से जुड़े संशोधित प्रावधान को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई की. देवेंद्र सिंह नेगी की तरफ से दाखिल की गई याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कहा कि जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव क्षेत्रों से छेड़छाड़ से जुड़ा प्रावधान मनमाना, अन्यायपूर्ण, अतार्किक और अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ संविधान के साथ टकराव को दर्शाता है.

न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि वर्तमान में राज्य चुनाव आयोग और सरकार के बीच खींचतान चल रही है. कारण ये है कि हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने 17 नवंबर की अधिसूचना के माध्यम से पूरे राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, 2020 का क्लॉज 12(1) लागू कर दिया था. इसके तहत अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पंचायतों और नगर पालिकाओं की संरचना, वर्गीकरण और क्षेत्र में बदलाव करने पर रोक लगा दी गई थी. इसके बाद भी राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 28 नवंबर को जारी अधिसूचना से यह साफ है कि पंचायतों का परिसीमन अभी तक अंतिम नहीं हुआ है, बल्कि यह अभी भी जारी है. अधिसूचना के अनुसार सरकार ने जिला हमीरपुर में ग्राम पंचायतों को ट्रांसफर/ समायोजित करके विकास खंड बमसन और हमीरपुर का पुनर्गठन किया है, जबकि राज्य चुनाव आयोग की 17 नवंबर वाली अधिसूचना जारी की जा चुकी है. कोर्ट ने कहा कि अभी तक हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई है. साथ ही निकट भविष्य में तुरंत चुनाव कराने की कोई संभावना नहीं है. पंचायतों और स्थानीय स्वशासन निकायों का पुनर्गठन विभिन्न स्थानों पर प्रक्रिया में है और सरकार पंचायतों के पुनर्गठन के लिए फैसला ले रही है. यह निश्चित रूप से पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों को बदल रहा है, जो ऐसी पंचायतों के परिसीमन के बराबर ही है.

अदालत ने संशोधित नियम 9(2) को खारिज कर दिया जो यह प्रावधान करता है कि पंचायत समिति क्षेत्र जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए एक इकाई होगा. अदालत ने इसका कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि जिला परिषद शिमला के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को अधिसूचित करने वाली अंतिम अधिसूचना में यह पता चलता है कि पंचायत समिति रामपुर को जिला परिषदों के तीन क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. इसी तरह, छौहारा, ठियोग और चौपाल पंचायत समिति क्षेत्रों को जिला परिषद, शिमला के तीन-तीन वार्डों में विभाजित किया गया है. इसके साथ ही पंचायत समिति क्षेत्र रोहड़ू, मशोबरा, टुटू और नारकंडा को जिला परिषद शिमला के लिए दो-दो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है.

पंचायत समिति क्षेत्र ननखड़ी, जुब्बल, कोटखाई, कुपवी और बसंतपुर के लिए, जिला परिषद शिमला का केवल एक-एक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित किया गया है. इसमें कोई विवाद नहीं है कि पंचायत समिति क्षेत्र जुब्बल की जनसंख्या 36,551 है और पंचायत समिति क्षेत्र कोटखाई की जनसंख्या 37,899 है. चूंकि सक्षम प्राधिकारी को पंचायत समिति के क्षेत्र का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए सक्षम प्राधिकारी के लिए अधिनियम के तहत प्रदान किए गए 25,000 के करीब जनसंख्या अनुपात बनाए रखने के लिए पंचायत समिति क्षेत्र जुब्बल और कोटखाई से कुछ आस-पास के ग्राम सभा क्षेत्रों को निकालकर तीसरा क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र बनाना संभव नहीं था. इन दोनों पंचायत समिति क्षेत्रों की संयुक्त जनसंख्या 74,450 है और 25,000 की जनसंख्या के लिए जिला परिषद का एक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने के लिए, इन दोनों पंचायत समिति क्षेत्रों को जिला परिषद के तीन क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना था, लेकिन नियम 9(2) में संशोधन के कारण पहले बिना संशोधित नियम 9(2) के आधार पर किए गए परिसीमन के विपरीत ऐसा नहीं किया गया है.

खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादियों ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि जब नियम 9(2) यह कहता है कि जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए, पंचायत समिति क्षेत्र एक इकाई होगा, तो कैसे और किस अधिकार के तहत, संबंधित प्राधिकारी ने रामपुर, ठियोग और चौपाल के पंचायत समिति क्षेत्र में जिला परिषद के तीन क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए हैं? और यह भी कि कैसे और किस अधिकार के तहत, मशोबरा, रोहड़ू, टुटू व नारकंडा के पंचायत समिति क्षेत्रों को दो क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है.

प्रार्थी ने मांग की थी कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे चुनाव नियमों में उपरोक्त संशोधन से पहले से मौजूद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आधार पर जिला परिषद शिमला के लिए चुनाव कराएं. साथ ही मांग थी कि संविधान के आदेश का समय सीमा के भीतर पालन करें. इस पर हाईकोर्ट ने उक्त संशोधन को खारिज कर दिया. अदालत ने आदेश दिए कि प्रतिवादियों और सक्षम प्राधिकारी को चुनाव को लेकर कानून के अनुसार शीघ्र अति शीघ्र उचित कदम उठाने होंगे.

