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चूड़धार से चंद्रताल जैसे ईको-सेंसिटिव क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त! PIL दर्ज, निर्माण कार्यों पर लगाई रोक

सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में आया कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमति देकर कुछ पर्यावरणीय रूप से नाजुक क्षेत्रों को खोल दिया गया है और ऐसे स्थानों तक पहुंच आसान बनाने के लिए ज्यादा आवाजाही वाली सड़कें बनाई जा रही हैं, जबकि इन क्षेत्रों में कोई स्थानीय आबादी नहीं है. अदालत ने चंद्रताल झील, शिकारी देवी मंदिर और चूड़धार मंदिर को इसके उदाहरण के तौर पर उल्लेख किया. कोर्ट ने कहा कि इन स्थानों तक मोटर योग्य सड़कों के जरिए पहुंच होने से क्षेत्र पर्यावरणीय क्षरण और पेड़ों की कटाई के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और पर्यावरणीय नुकसान से जुड़े मामले पर गंभीर चिंता जताई है. अदालत ने ऐसे संवेदनशील इलाकों में क्षेत्रों में अंधाधुंध सडक़ों के निर्माण और बढ़ते पर्यटन पर कड़ा संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की डिवीजन बेंच ने संबंधित स्थलों पर सड़के बनाने या मौजूदा सड़कों को पक्का करने के कामों पर रोक लगाने की आदेश दिए हैं. सुनवाई के दौरान अदालत ने चंद्रताल झील, शिकारी देवी मंदिर और चूड़धार मंदिर जैसे स्थलों का उदाहरण के तौर पर उल्लेख किया. मामले में अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी.

चंद्रताल झील के आसपास कैंपिंग की अनुमति पर सवाल

हाईकोर्ट ने चंद्रताल झील के आसपास रात के समय कैंपिंग की अनुमति दिए जाने की जानकारी पर भी सवाल उठाया. अदालत ने कहा कि इस तरह रात में ठहरने वाले पर्यटकों से निकलने वाले मानव अपशिष्ट और प्लास्टिक का निपटारा किस तरह किया जा रहा है, यह भी विचारणीय विषय है. कोर्ट ने विशेष रूप से यह जानने की जरूरत बताई कि क्या वहां मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था है और पर्यटकों द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक के उचित निपटारे की व्यवस्था की गई है. मामले में अदालत ने हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रधान सचिव, वन के माध्यम से प्रतिवादी नंबर एक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश वन विभाग को प्रतिवादी नंबर दो और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिवादी नंबर तीन बनाया है. राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता अनूप रतन अदालत में पेश हुए और प्रतिवादी नंबर एक और दो की ओर से नोटिस की सेवा माफ कर दी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी करने के लिए एक सप्ताह में आवश्यक कदम उठाने और चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं.

निर्माण कार्यों पर रोक

अदालत ने मामले में एक अहम अंतरिम निर्देश भी दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि यदि संबंधित स्थलों तक नई सड़कें बिछाने या मौजूदा सड़कों को तारकोल से पक्का करने के लिए वन मंजूरी से जुड़े कोई प्रस्ताव हैं, तो उन्हें फिलहाल लंबित रखा जाए. यानी ऐसे प्रस्तावों पर आगे की कार्रवाई को अदालत के अगले आदेश तक रोककर रखने को कहा गया है. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर 2026 की तारीख तय की है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधवालिया और न्यायमूर्ति बिपिन सी. नेगी की पीठ ने पारित किया. अदालत की कार्रवाई का केंद्र चंद्रताल झील, शिकारी देवी मंदिर और चूड़धार मंदिर जैसे पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क पहुंच, पर्यावरणीय क्षरण, पेड़ों की कटाई और पर्यटन से उत्पन्न कचरे के उचित निपटारे से जुड़े सवाल हैं.

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