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प्रशासन की मौन सहमति के बिना नहीं हो सकती रेव पार्टियां, कुल्लू के डीसी, एसपी की ट्रांसफर पर तय तारीख से पहले सुनवाई से हाईकोर्ट की न

शिमला: कुल्लू जिला के कसोल में रेव पार्टियों के खिलाफ हाईकोर्ट की सख्ती बरकरार है. हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्ती बरतते हुए डीसी से लेकर एसपी के तबादलें के आदेश जारी किए हुए हैं. इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कसोल में रेव पार्टियों से जुड़े मामले में पूर्व निर्धारित तारीख से पहले सुनवाई के लिए इनकार कर दिया है. जिला कुल्लू के डीसी व एसपी सहित संबंधित एसडीएम के तबादले से जुड़े कोर्ट के आदेश में संशोधन का आग्रह करते हुए अफसरों ने आवेदन दाखिल किए थे. हाईकोर्ट ने मामले को पूर्व निर्धारित समय से पहले सुनवाई के लिए लिस्ट करने से साफ इनकार कर दिया है.

इसी मामले में हाईकोर्ट स्पष्ट रूप से कह चुका है कि प्रशासन की मौन सहमति के बिना ऐसी पार्टियां नहीं हो सकती. अदालत के समक्ष संबंधित एसडीएम की ओर से गुहार लगाई गई थी कि इस मामले की सुनवाई पूर्वनिर्धारित तारीख से पहले की जाए. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने इस आग्रह से जुड़े आवेदन को नामंजूर कर दिया.

यहां बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने रेव पाटियों को लेकर एक्शन न लेने पर डीसी, एसपी व एसडीएम को एक सप्ताह में ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए हुए हैं. राज्य सरकार को आदेश जारी किए गए थे कि उक्त अफसरों का तबादला किया जाए. यह आदेश 24 जून को दिए गए थे. साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 6 अगस्त निर्धारित की थी. रेव पार्टियों पर एक्शन न लेने वाले मामले में संबंधित एसडीएम की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं.

हाईकोर्ट ने पाया था कि 5 जून 2026 को डीएसपी और स्थानीय थाना प्रभारी ने लिखित रिपोर्ट दी थी कि रेव पार्टी वाला आयोजन स्थल बेहद सुनसान जंगल में है. इस जंगल में भारी मात्रा में नशीले पर्दार्थों की खपत या तस्करी की पूरी आशंका है. डीएसपी व स्थानीय थाना प्रभारी की इस संवेदनशील रिपोर्ट के बावजूद, संबंधित एसडीएम ने अगले ही दिन यानी 6 जून 2026 को आयोजकों को लाउड आवाज में म्यूजिक चलाने की अनुमति जारी कर दी.