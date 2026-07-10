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10 साल पहले महिला पर किया था एसिड अटैक, दोषियों को राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसिड अटैक मामले में दोषी ठहराए गए पुरुष व महिला को राहत नहीं दी है. अदालत ने दोषी ठहराए गए रेणुका और मोहिंदर सिंह की सजा निलंबित करने की मांग खारिज कर दी है. मामला दस साल पहले हुए एक महिला पर एसिड अटैक से जुड़ा है.

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि तेजाब से किया गया हमला किसी भी महिला की गरिमा, शारीरिक अखंडता और सम्मान पर अत्यंत क्रूर प्रहार है. ऐसे जघन्य अपराधों में सजा का निलंबन सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने दोषियों को किसी भी राहत से इनकार किया.

मामला हिमाचल के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के जवाली थाना क्षेत्र का है. यहां 12 सितंबर 2016 को एक महिला पर तेजाब फेंका गया था. मामले की सुनवाई के बाद धर्मशाला के सत्र न्यायाधीश ने 29 नवंबर 2025 को दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 326-ए (एसिड अटैक) के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके अलावा धारा 201 (सबूत मिटाने) के तहत एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की भी सजा दी गई थी.