10 साल पहले महिला पर किया था एसिड अटैक, दोषियों को राहत देने से हाईकोर्ट का इनकार
कांगड़ा जिले में महिला पर हुए एसिड अटैक मामले में हाईकोर्ट ने दोषियों की सजा निलंबित करने की मांग को किया खारिज.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 8:46 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एसिड अटैक मामले में दोषी ठहराए गए पुरुष व महिला को राहत नहीं दी है. अदालत ने दोषी ठहराए गए रेणुका और मोहिंदर सिंह की सजा निलंबित करने की मांग खारिज कर दी है. मामला दस साल पहले हुए एक महिला पर एसिड अटैक से जुड़ा है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि तेजाब से किया गया हमला किसी भी महिला की गरिमा, शारीरिक अखंडता और सम्मान पर अत्यंत क्रूर प्रहार है. ऐसे जघन्य अपराधों में सजा का निलंबन सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता. हाईकोर्ट ने दोषियों को किसी भी राहत से इनकार किया.
मामला हिमाचल के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के जवाली थाना क्षेत्र का है. यहां 12 सितंबर 2016 को एक महिला पर तेजाब फेंका गया था. मामले की सुनवाई के बाद धर्मशाला के सत्र न्यायाधीश ने 29 नवंबर 2025 को दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 326-ए (एसिड अटैक) के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके अलावा धारा 201 (सबूत मिटाने) के तहत एक वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की भी सजा दी गई थी.
दोषियों ने हाईकोर्ट के समक्ष सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक दी गई सजा निलंबित करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि दोषसिद्धि के बाद आरोपी के निर्दोष होने की धारणा समाप्त हो जाती है. इसलिए सजा निलंबित करने के लिए असाधारण परिस्थितियों का होना आवश्यक है.
न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि एसिड अटैक केवल शारीरिक हमला नहीं, बल्कि पीड़िता के सम्मान, आत्मविश्वास और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर गंभीर आघात है. मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने दोनों दोषियों की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी.
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