लैब असिस्टेंट परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत से इनकार, हाईकोर्ट ने दिया ये तर्क

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट परीक्षा में धोखाधड़ी करने के आरोपी को जमानत प्रदान करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने से इनकार करते हुए कहा कि इससे निष्पक्ष जांच में बाधा आ सकती है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला मामले की सुनवाई की.

इस दौरान न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में जांच जारी है और याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत पर रिहा करने से निष्पक्ष जांच में बाधा पड़ेगी. ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की थी.

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 18 मई को पुलिस स्टेशन न्यू शिमला में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) और 319(2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर में दर्ज तथ्यों के मुताबिक एक उम्मीदवार डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-4, न्यू शिमला में लैब असिस्टेंट परीक्षा में शामिल हुआ था. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार की आधार कार्ड और एडमिट कार्ड पर तस्वीरें अलग-अलग थीं. यही नहीं, उम्मीदवार के हस्ताक्षर भी मेल नहीं खा रहे थे. परीक्षा सेंटर के संचालन में जुटे लोगों ने ऐसे में मामले को संदिग्ध पाते हुए पुलिस को सूचना दी. जांच में पता चला कि वास्तव में परीक्षा कोई और ही दे रहा है.