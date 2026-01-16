ETV Bharat / state

लैब असिस्टेंट परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोपी को जमानत से इनकार, हाईकोर्ट ने दिया ये तर्क

लैब असिस्टेंट परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोपी को हिमाचल हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 8:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट परीक्षा में धोखाधड़ी करने के आरोपी को जमानत प्रदान करने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने से इनकार करते हुए कहा कि इससे निष्पक्ष जांच में बाधा आ सकती है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला मामले की सुनवाई की.

इस दौरान न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में जांच जारी है और याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से पहले जमानत पर रिहा करने से निष्पक्ष जांच में बाधा पड़ेगी. ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की थी.

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ पिछले साल यानी वर्ष 2025 में 18 मई को पुलिस स्टेशन न्यू शिमला में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) और 319(2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर में दर्ज तथ्यों के मुताबिक एक उम्मीदवार डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-4, न्यू शिमला में लैब असिस्टेंट परीक्षा में शामिल हुआ था. परीक्षा में शामिल उम्मीदवार की आधार कार्ड और एडमिट कार्ड पर तस्वीरें अलग-अलग थीं. यही नहीं, उम्मीदवार के हस्ताक्षर भी मेल नहीं खा रहे थे. परीक्षा सेंटर के संचालन में जुटे लोगों ने ऐसे में मामले को संदिग्ध पाते हुए पुलिस को सूचना दी. जांच में पता चला कि वास्तव में परीक्षा कोई और ही दे रहा है.

पुलिस ने याचिकाकर्ता (अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने वाले) की जगह परीक्षा देने वाले एक व्यक्ति को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि याचिकाकर्ता 18.05.2025 को परीक्षा केंद्र पर मौजूद नहीं था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया. फुटेज चेक करने के दौरान पुलिस ने पाया कि परीक्षा में याचिकाकर्ता की जगह एक अन्य आरोपी आया था. मामले में पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के बाद याचिकाकर्ता फरार हो गया. बाद में उसने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया.

ये भी पढ़ें: दहेज उत्पीड़न के सामान्य और अस्पष्ट आरोप आत्महत्या के लिए उकसाने को साबित करने के लिए नहीं पर्याप्त- हाईकोर्ट

TAGGED:

CHEATING IN LAB ASSISTANT EXAM
HIMACHAL HIGH COURT
HIGH COURT ON LAB ASSISTANT EXAM
HIGH COURT REFUSES BAIL TO ACCUSED
LAB ASSISTANT EXAM CHEATING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.